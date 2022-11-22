記者陳家祥／台北報導

衛福部長薛瑞元日前站台時，稱民進黨台北市長候選人陳時中過去在衛福部長任內擋了很多掮客財路，累積不少仇恨值。無黨籍候選人黃珊珊22日受訪時再度喊話「把掮客講出來」，強調北市府過去都是直接跟原廠談，「他說有掮客，請他說出來，全國人民會給他掌聲，若擋了這麼多掮客，幫台灣守住相關經費、很棒，說出來」。

▲黃珊珊走訪國光市場。（圖／記者陳家祥攝）



針對陳時中稱會阻擋民間自購疫苗，是因為有很多國際掮客，還舉出韓國大邱市長遭騙的例子，甚至有些掮客與企業接洽、也可能受騙。對此，黃珊珊說，就請他說出來啊，做這麼好的事情，就把掮客講出來是誰啊？這種事情也需要封存30年嗎？

黃珊珊強調，「台北市從頭到尾都是直接接觸原廠」，是跟原廠直接開視訊會議，然後才定出來願意買多少、多少錢，才會繼續計畫，全部都是原廠。

而衛福部長薛瑞元被問到疫苗採購問題時，笑回太幼稚，「也許某天就會公諸於世？」黃珊珊直言，掮客這件事情是他們要稱讚陳時中說的話，沒有人爆料，若爆料是自己爆的料，「他說有掮客，請他說出來，全國人民會給他掌聲，若擋了這麼多掮客，幫台灣守住相關經費、很棒，說出來」。

黃珊珊說，幼稚的是誰？幼稚的應該是薛瑞元本人吧？全台灣民眾都沒有他這麼幼稚。

至於高端疫苗效力爭議，中華民國防疫協會理事長王任賢爆料，高端疫苗審查過程有委員對高端樣本數有意見，但衛福部找專家操弄數據，讓高端補考過關。黃珊珊說，爆料的東西都沒有意義，「有問題就拿出來，去提告，這樣狀況是很嚴重的，不要只是爆料，去提告」。