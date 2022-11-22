呱吉控「背後有最邪惡派系」　陳時中反問新潮流的她「什麼系？」

▲陳時中上午與英系的前副總統陳建仁，以及新潮流的副總統賴清德、立委吳思瑤同台。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉禮拜六就要投票，不尋求連任的台北市議員「呱吉」邱威傑近期在直播節目稱，民進黨候選人陳時中背後的英系、前國策顧問黃承國勢力是「民進黨最邪惡的一群人」，但他最後仍決定投給陳，「這是痛苦的決定」。對此，陳時中22日受訪強調他是民進黨推選的候選人，未來只有台北市民派，還當場反問身旁隸屬新潮流的立委吳思瑤說，「思瑤算什麼系的？」

邱威傑近期透過網路直播表示，相對於「沒有常識」的台北市長柯文哲，無黨籍候選人黃珊珊是「可以好好溝通的人」，雙方曾有多次合作溝通的機會，黃珊珊無疑是可以做好市長工作的人；另外，陳時中在防疫上做得很好，雖然社會有很多不公平的批評，但台灣無論經濟維持、社會維持或死亡率防疫成果都不算差，作為專業官僚陳時中做的是沒有任何問題的，因此他擔任台北市長也沒有任何問題。

對於邱威傑指控陳時中背後英系是「民進黨最邪惡的一群人」，陳時中今天上午在「台北車掃中」出發記者會與隸屬新潮流系統的總幹事吳思瑤同台受訪說，當然整體來講，將來他在用人唯才、公開透明，都可以讓大家來檢驗。

陳時中強調，他是民進黨所推選的，就像吳思瑤一樣，並當場反問吳，「思瑤算什麼系的？也沒有系嘛！是我們民進黨最重要的資產」；吳思瑤幫腔說，「我是阿中派的」。陳聞言說，所以不會有（派系），未來只有台北市民派，沒有個別派系的問題。