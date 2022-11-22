黨紀開鍘？竹市副議長余邦彥挺高虹安　朱立倫：尊重考紀會處理

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數4天，新竹選戰呈現三腳督的局面，國民黨新竹市副議長余邦彥19日出席民眾黨新竹市長候選人高虹安造勢，引發國民黨內棄保疑慮，21日再發文表態力挺高虹安。對此，國民黨主席朱立倫22日表示，對任何個案都尊重考紀會處理。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者袁茵攝）

朱立倫22日上午與國民黨台北市長候選人蔣萬安一同展開首度車掃，起站就位於松山信義區，只見除了兩人之外，國民黨松山信義選區的議員也都到場相挺，展現團結氣勢。

被問到余邦彥公開倒戈挺高虹安，對下架民進黨無幫助？朱立倫表示，在任何困難、辛苦時刻，國民黨就是團結努力，爭取最多的勝利，共同目標就是下架民進黨，「不管多辛苦、多困難，絕對不會放棄任何一位同志。」

朱立倫指出，國民黨新竹市長候選人林耕仁在新竹努力25年，個人在地、對新竹市政的了解，這些辛苦努力都要給予加油，一起支持國民黨提名的候選人，「最後這幾天，大家就全力以赴，加油集中選票，讓國民黨提名候選人能當選。」

至於是否用黨紀開鍘？朱立倫說，對於任何個案都尊重考紀會處理。

媒體追問，是否擔心在選前發生棄保？朱立倫回應，所有的民眾眼睛都很雪亮，共同目標就是下架民進黨，尤其是新竹弊案黨連連，抄襲黨是最大黨，大家團結努力，「新竹市民都是最有智慧的，我們會團結勝選。」