汪小菲「連環逼逼」佔盡版面！　他曝台灣這群人氣炸：是不是活膩了

記者邱晟軒／綜合報導

汪小菲21日爆出未按照離婚協議支付大S（徐熙媛）生活費，遭法院核准扣押在台資產作為抵償，氣得汪小菲微博連發「逼逼文」抱怨，就連張蘭也參戰，一起公開飆罵大S一家人，佔盡版面。對此，筆名「人渣文本」的學者周偉航笑稱，整起事件最大苦主恐怕是台灣政治人物。

針對汪小菲、張蘭瘋狂攻擊大小S、S媽，周偉航今（22日）在臉書發文表示，「台灣政治人物一同：你他Ｘ選舉前三天都快沒辦法曝光了你還來搶新聞是不是活膩了！」

就連媒體人黃揚明也笑稱，汪小菲來台恐將引爆選戰「抗中保台」效應，「對抗中國前夫，保衛台灣女兒」。

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▲汪小菲、張蘭對大S一家人全面開戰！（圖／翻攝自微博）

整起事件最新進度，張蘭今天下午3點半在微博發出十點聲明指控，大S在婚姻過程中用了許多恐嚇威脅的手段來逼迫汪小菲妥協，甚至在婚姻與離婚過程中，用言語貶損她，但自己對外都誇她好。張蘭還踢爆，離婚後大S不斷用各種理由威脅汪小菲跟他要錢，編造各類理由來加碼提高費用，認為大S雖然說不口出惡言，但私下根本沒做到。

至於外界關注汪小菲本日是否會來台灣？張蘭在聲明中表示，對於大S說「期待汪小菲到台灣」，她怒控：「因為她算準了到不了，這種嘴上便宜也要沾，太過份了」，間接證實了汪小菲今天無法來台灣。

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