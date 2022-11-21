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好市多黑五「這商品」驚折6萬元！家電優惠一次看　婆媽狂筆記

▲11/21好市多黑色購物節第一天。（圖／記者蕭筠攝）

▲「TCL 4K QLED顯示器」便宜6萬元。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

好市多（Costco）「黑色購物節」今盛大登場，一開店就陸續湧現人潮，其中98吋「TCL 4K QLED顯示器」霸氣折價6萬塊錢，而《ETtoday新聞雲》也幫讀者整理出，3C家電類一系列的優惠商品清單。

【3C家電類商品】

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TCL／98吋／4K QLED顯示器（不含視訊盒）

原價：25萬9999　特價：19萬9999　→76折（-6萬元）

TCL／272公升／直立式無霜冷凍櫃

原價：1萬4599　特價：1萬1799　→8折（-2800元）

SAMSUNG／20公斤／智慧觸控變頻洗衣機

原價：2萬1799　特價：1萬7299　→79折（-4500元）

SAMSUNG／50吋／Crystal 4K UHD 電視BU8500

原價：2萬3999　特價：1萬7999　→75折（-6000元）

▲11/21好市多黑色購物節第一天。（圖／記者蕭筠攝）

▲SAMSUNG 50吋電視。（圖／記者蕭筠攝）

Seagate／8TB／霓彩吉光遊戲擴充硬碟

原價：6299　特價：4599　→73折（-1700元）

惠而浦／17公斤滾筒變頻洗衣機+16公斤乾衣機

原價：7萬0699　特價：5萬9199　→83折（-1萬1500元）

惠而浦／740公升／極智對開門冰箱（不鏽鋼色）

原價：4萬1499　特價：3萬5999　→86折（-5500元）

LG／WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥

原價：4萬0499　特價：3萬2499　→8折（-8000元）

LG／10.5公斤滾筒洗衣機+ 9公斤免曬衣乾衣機

原價：5萬5299　特價：4萬8799　→88折（-6500元）

▲11/21好市多黑色購物節第一天。（圖／記者蕭筠攝）

▲LG蒸氣電子衣櫥。（圖／記者蕭筠攝）

伊萊克斯／60公分／獨立式洗碗機（15人份）

原價：3萬8999　特價：3萬2999　→84折（-6000元）

伊萊克斯／1.7公升／智慧溫控電茶壺

原價：1579　特價：1379　→87折（-200元）

瑞典Blueair／空氣清淨機 #490I

原價：2萬6899　特價：2萬1399　→8折（-5500元）

Twinstar／寬61深33高59公分／石英管紅外線電暖爐

原價：4799　特價：3899　→81折（-900元）

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