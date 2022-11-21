好市多黑五「這商品」驚折6萬元！家電優惠一次看　婆媽狂筆記

▲「TCL 4K QLED顯示器」便宜6萬元。（圖／記者蕭筠攝）
記者周亭瑋／綜合報導
好市多（Costco）「黑色購物節」今盛大登場，一開店就陸續湧現人潮，其中98吋「TCL 4K QLED顯示器」霸氣折價6萬塊錢，而《ETtoday新聞雲》也幫讀者整理出，3C家電類一系列的優惠商品清單。
【3C家電類商品】
TCL／98吋／4K QLED顯示器（不含視訊盒）
原價：25萬9999 特價：19萬9999 →76折（-6萬元）
TCL／272公升／直立式無霜冷凍櫃
原價：1萬4599 特價：1萬1799 →8折（-2800元）
SAMSUNG／20公斤／智慧觸控變頻洗衣機
原價：2萬1799 特價：1萬7299 →79折（-4500元）
SAMSUNG／50吋／Crystal 4K UHD 電視BU8500
原價：2萬3999 特價：1萬7999 →75折（-6000元）
▲SAMSUNG 50吋電視。（圖／記者蕭筠攝）
Seagate／8TB／霓彩吉光遊戲擴充硬碟
原價：6299 特價：4599 →73折（-1700元）
惠而浦／17公斤滾筒變頻洗衣機+16公斤乾衣機
原價：7萬0699 特價：5萬9199 →83折（-1萬1500元）
惠而浦／740公升／極智對開門冰箱（不鏽鋼色）
原價：4萬1499 特價：3萬5999 →86折（-5500元）
LG／WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥
原價：4萬0499 特價：3萬2499 →8折（-8000元）
LG／10.5公斤滾筒洗衣機+ 9公斤免曬衣乾衣機
原價：5萬5299 特價：4萬8799 →88折（-6500元）
▲LG蒸氣電子衣櫥。（圖／記者蕭筠攝）
伊萊克斯／60公分／獨立式洗碗機（15人份）
原價：3萬8999 特價：3萬2999 →84折（-6000元）
伊萊克斯／1.7公升／智慧溫控電茶壺
原價：1579 特價：1379 →87折（-200元）
瑞典Blueair／空氣清淨機 #490I
原價：2萬6899 特價：2萬1399 →8折（-5500元）
Twinstar／寬61深33高59公分／石英管紅外線電暖爐
原價：4799 特價：3899 →81折（-900元）
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