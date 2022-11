找一個Better Place舒服自己　喊卡後主播們相約在這座城市尋找城事

▲A Better Place, A Better Me. 主播們享受休閒的獨活時光,在這座城市尋找專屬於自己的城事。(圖/ETtoday主播授權提供,下同)

消費中心/台北報導

上班人人好,休假勿打擾,對於現代上班族而言,工作是維持生存以上的基本需求,下班休憩享受獨活時光,才是創造生活至上的最高原則。點杯CITY CAFE,開啟個人的「飛航模式」,在這種城市裡,探索那些被遺忘的城事,比起工作效率,他們更在意社群互動率。

近日ETtoday的午間新聞主播們,就紛紛在自己的社群中與大家分享個人的放鬆悠閒時光。每天都在高張力的職場中與時間賽跑,時時刻刻都是精神緊繃狀態,主播們在喊CUT之後離開辦公室的時光,最舒壓的就是找個「A Better Place」,享受一杯溫熱又香醇咖啡帶來的Better Life。

▲可甜也可鹹,V仔在舞蹈的世界裡,找到屬於自己的 A Better Place。

與其回家躺平當沙發馬鈴薯,主播們更在意的是找到讓自己放鬆的空間,跟自己來場城市約會。平日總是嬌小可愛的V仔,休假時展現完全不同的風貌,挑戰自我極限的學跳舞。在舞蹈教室裡,透過不同曲風,展現平時不敢嘗試的風格,時而帥氣,時而魅惑放電,在音樂與節奏的流動中,打破眾人對他的刻板印象,也看到Better Me的一面。前奏開始前,輕啜一口CITY CAFE,感受美式咖啡帶來的Better feeling,是V仔上場前最享受的儀式感。比起要在大家面前表現他人期待的一面,他更喜歡這樣多變的自己。

▲享受全力揮拍的通體舒暢,CITY CAFE讓凱莉找到Better Me。

「啵兒!啵兒!」的Nice Hit! 對於凱莉來說,用手中球拍擊中甜蜜點的那一瞬間,就是他最療癒的時刻。因為網球不會騙人,揮拍的瞬間,沒有就是沒有,不像人與人之間的變幻莫測,球拍與球會給你最真實的反饋。承受了一整天的鳥事跟汙糟,將所有負面情緒,全身灌注在球場上,揮出暢快的一擊,在網球場裡,凱莉找到Better me。

▲帶著新美式咖啡,享受升級後的尾韻。溜冰場中的小孟,聆聽著自我內心的獨白。

喜歡穿梭在這個城市的各個角落,寫下專屬於自己的不同城事。松山小巨蛋溜冰場,是小孟跟死黨的秘密基地,無論喜怒哀樂,時而想傾聽自我的聲音,穿上溜冰鞋,帶上CITY CAFE,開啟一趟冰上之旅,是小孟再熟悉不過的大城小事。每個滑冰轉折,都有著人生歷程故事,每個痛摔的時刻,就像在提醒自己,放慢腳步,調整氣息,慢慢來,比較快!

▲不用在意有沒有人懂,至少還有抖宅最懂雅憶的心聲。

台北市許多人再熟悉不過的城市,但對於北漂的雅憶來說,卻是既期待又新奇的地方。隻身上台北的她,還好有愛犬抖宅成為她最好的夥伴。每當喘不過氣,或是心情煩悶時,大稻埕的碼頭邊,總會有著他們的身影。徐徐微風輕拂,隨著夜景的流動,沒有什麼是一杯CITY CAFE過不去的,如果有,那就再來一杯新美式咖啡,享受巴西半水洗豆的回甘香味,以及柔滑的堅果香氣吧!

▲分不清是喜歡咖啡的香味還是喜歡城市的美景,只要有CITY CAFE在的地方,總能帶來不同的體驗故事。

身為專業的主播與資深的記者,對於環境的敏銳度以及尋找新事物的嗅覺,早以內化成筱茜生活的一部分。所謂「過」生活,就是她下班後四處旅遊踩點的真實寫照。無論是陽明山上的風景,美軍宿舍外圍街道的異國風情,就算來了一百遍,也總是能夠探索出新故事。不變的是手中那杯CITY CAFE,變的是新美式的滑順果香,增添了層次感,每一口咖啡,都是筱茜生活的新體驗,新篇章故事的延續。帶著CITY CAFE走過這麼多城市的風景,點滴累積成記者生涯中的能量與素材。

▲在城市探索城事,CITY CAFE新美式,要你與咖啡共同升級。

不在辦公環境時的你,選擇苟延殘喘,或是探索另一個精彩可期的故事呢?CITY CAFE 新升級美式咖啡,全新咖啡口感,完美豆香提味,用不同層次的香氣,邀請懂咖啡的你,在城市,探索城事。

