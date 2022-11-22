找一個Better Place舒服自己　喊卡後主播們相約在這座城市尋找城事

▲A Better Place, A Better Me. 主播們享受休閒的獨活時光，在這座城市尋找專屬於自己的城事。（圖／ETtoday主播授權提供，下同）

消費中心／台北報導

上班人人好，休假勿打擾，對於現代上班族而言，工作是維持生存以上的基本需求，下班休憩享受獨活時光，才是創造生活至上的最高原則。點杯CITY CAFE，開啟個人的「飛航模式」，在這種城市裡，探索那些被遺忘的城事，比起工作效率，他們更在意社群互動率。

近日ETtoday的午間新聞主播們，就紛紛在自己的社群中與大家分享個人的放鬆悠閒時光。每天都在高張力的職場中與時間賽跑，時時刻刻都是精神緊繃狀態，主播們在喊CUT之後離開辦公室的時光，最舒壓的就是找個「A Better Place」，享受一杯溫熱又香醇咖啡帶來的Better Life。

▲可甜也可鹹，V仔在舞蹈的世界裡，找到屬於自己的 A Better Place。

與其回家躺平當沙發馬鈴薯，主播們更在意的是找到讓自己放鬆的空間，跟自己來場城市約會。平日總是嬌小可愛的V仔，休假時展現完全不同的風貌，挑戰自我極限的學跳舞。在舞蹈教室裡，透過不同曲風，展現平時不敢嘗試的風格，時而帥氣，時而魅惑放電，在音樂與節奏的流動中，打破眾人對他的刻板印象，也看到Better Me的一面。前奏開始前，輕啜一口CITY CAFE，感受美式咖啡帶來的Better feeling，是V仔上場前最享受的儀式感。比起要在大家面前表現他人期待的一面，他更喜歡這樣多變的自己。

▲享受全力揮拍的通體舒暢，CITY CAFE讓凱莉找到Better Me。

「啵兒！啵兒！」的Nice Hit! 對於凱莉來說，用手中球拍擊中甜蜜點的那一瞬間，就是他最療癒的時刻。因為網球不會騙人，揮拍的瞬間，沒有就是沒有，不像人與人之間的變幻莫測，球拍與球會給你最真實的反饋。承受了一整天的鳥事跟汙糟，將所有負面情緒，全身灌注在球場上，揮出暢快的一擊，在網球場裡，凱莉找到Better me。

▲帶著新美式咖啡，享受升級後的尾韻。溜冰場中的小孟，聆聽著自我內心的獨白。

喜歡穿梭在這個城市的各個角落，寫下專屬於自己的不同城事。松山小巨蛋溜冰場，是小孟跟死黨的秘密基地，無論喜怒哀樂，時而想傾聽自我的聲音，穿上溜冰鞋，帶上CITY CAFE，開啟一趟冰上之旅，是小孟再熟悉不過的大城小事。每個滑冰轉折，都有著人生歷程故事，每個痛摔的時刻，就像在提醒自己，放慢腳步，調整氣息，慢慢來，比較快！

▲不用在意有沒有人懂，至少還有抖宅最懂雅憶的心聲。

台北市許多人再熟悉不過的城市，但對於北漂的雅憶來說，卻是既期待又新奇的地方。隻身上台北的她，還好有愛犬抖宅成為她最好的夥伴。每當喘不過氣，或是心情煩悶時，大稻埕的碼頭邊，總會有著他們的身影。徐徐微風輕拂，隨著夜景的流動，沒有什麼是一杯CITY CAFE過不去的，如果有，那就再來一杯新美式咖啡，享受巴西半水洗豆的回甘香味，以及柔滑的堅果香氣吧！

▲分不清是喜歡咖啡的香味還是喜歡城市的美景，只要有CITY CAFE在的地方，總能帶來不同的體驗故事。

身為專業的主播與資深的記者，對於環境的敏銳度以及尋找新事物的嗅覺，早以內化成筱茜生活的一部分。所謂「過」生活，就是她下班後四處旅遊踩點的真實寫照。無論是陽明山上的風景，美軍宿舍外圍街道的異國風情，就算來了一百遍，也總是能夠探索出新故事。不變的是手中那杯CITY CAFE，變的是新美式的滑順果香，增添了層次感，每一口咖啡，都是筱茜生活的新體驗，新篇章故事的延續。帶著CITY CAFE走過這麼多城市的風景，點滴累積成記者生涯中的能量與素材。

▲在城市探索城事，CITY CAFE新美式，要你與咖啡共同升級。

不在辦公環境時的你，選擇苟延殘喘，或是探索另一個精彩可期的故事呢？CITY CAFE 新升級美式咖啡，全新咖啡口感，完美豆香提味，用不同層次的香氣，邀請懂咖啡的你，在城市，探索城事。

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