今天開搶！超商連3天「美式、拿鐵下殺55折起」　可寄杯、換冷熱

▲超商咖啡下殺55折喝只有3天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開囤了！為迎接黑色購物節，有超商驚喜祭出限時3天「指定美式下殺55折、拿鐵67折」等2大好康，今（22）日上午10時準時於APP開搶；再加碼還有酷繽沙任選口味、醇黑厚可可飲買2送1，趕緊先筆記。

全家APP隨買跨店取祭出最新黑五限定優惠，今（22）日上午10時起有「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元飲品任選2杯99元」共3大優惠，其中，單品美式可是直接下殺55折喝，肯定不能放過，每人限購2組，且開放寄杯、互換冷熱，可兌換至2023年1月31日。

11月25日至11月27日則再加碼推「酷繽沙任選口味買2送1」、「Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1」等2大好康，每人限購1組，可兌換至2023年2月24日。

▲7-11祭出限時11款咖啡任選買5送2優惠。

另，7-11也在OPEN POINT APP行動隨時取推出「CITY黑五購物節」，即日起至11月29日前有11款咖啡飲品可享「任選買5送2」優惠，品項包括脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾、CITY CAFE濃萃拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶及CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

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