跟風「卡達世界足球盃」　應曉薇換上足球衣拼選舉

▲跟風「卡達世界足球盃」，應曉薇呼籲體育署要投注心力從小栽培種子球員，給予完整規劃。（圖／應曉薇提供）

政治中心／綜合報導

卡達足球世界盃開踢，也是足球迷的應曉薇表示，雖然是選舉期間仍然很想偷瞄一下球賽。鮮少人知道應曉薇除了長期關注「經濟弱勢」，也非常關心「體育弱勢」，應曉薇說，台灣有那麼多足球迷、足球比賽，顯現足球在台灣受到歡迎，但是應曉薇建議「任何運動都應該有遠見，體育署要投注心力從小栽培種子球員，給予完整規劃」。

應曉薇擔任台北市跆拳道協會8年理事長，去年卸任仍擔任榮譽理事長，她不但要求選手要成績好，更要求學習跆拳道的孩子首重是學習「武德」。

除了跆拳道，令人訝異的是，應曉薇可是綜合格鬥「台灣教母」，現擔任「中華民國綜合格鬥協會名譽主席」，應曉薇說MMA這項年輕人最著迷的比賽將在明年正式進軍亞運，現積極培育選手中。應曉薇呼籲蔡英文的體育改革尚見不到改革成績，台灣「體育弱勢」愈來愈多政府不能不重視，尤其對於國手為國家貢獻後，「如何有機會轉職業賽」體育署要有規劃要創造環境。

跟風卡達世界盃足球賽，今日應曉薇也換上「台北隊足球衫」，不忘選民記住隊長蔣萬安6號，隊員中正萬華12號應曉薇。