台南市勞工局辦職場紓壓講座　工作與生活平衡

▲台南市勞工局舉辦「身心礙障者權利公約(CRPD)暨職場紓壓」講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局落實市長黃偉哲打造台南成為「希望家園」的施政理念，致力協助身心障礙者就業，為提升市府員工服務身心障礙者專業職能，並兼顧員工職場身心健康，21日舉辦「身心礙障者權利公約(CRPD)暨職場紓壓」講座。

邀請身心障礙者就業促進協會─陳淑芳榮譽理事長，講述身心礙障者權利公約(CRPD)的精神與內容，以及五大旅行社─陳昱馨總經理，分享休閒旅遊規劃與各國旅遊經歷，協助市府人員在精進專業能力之餘，也能適當紓解職場工作壓力，達到工作與生活平衡。

勞工局長王鑫基表示，為推廣CRPD身心障礙者權利公約的精神，使市府同仁都能理解、落實，並真正應用到工作上，提供身心障礙民眾更友善優質的服務，特別邀請台灣身心障礙者就業權益促進協會陳淑芳榮譽理事長，分享CRPD的宗旨、精神與其所包含的8大原則，如：保障人權(包含：尊嚴、自由、平等與決擇)、去除烙印、無障礙(包含：環境、人、周遭生活行為)等內容，即提供身障者平等工作機會、尊重身障者個人意願、不歧視身障者、尊重多元與不同、維護身心障礙兒童權利等內容。

王鑫基局長提到，此次透過陳理事長長期對身心障礙就業服務的耕耘，分享其所服務過的實務案例，以及如何結合落實CRPD的各項原則，透過立場代換，預先思考身心障礙者可能會遭遇的困難與阻礙，從生活環境，如無障礙設施的設置，是否真的符合身心障礙者需求、有無潛在使用風險，或市府所公布的資訊、發送的政策權益宣傳單張，是否足夠「易讀」，讓智能障礙者能輕易閱讀理解，又或是透過市府職務在設計的服務，提供身心障礙者工作輔具，協助身心障礙者調整工作流程，排除工作障礙，更能適應工作融入職場，落實CRPD中，所謂「合理調整工作」的原則，希望同仁能落實應用於工作，善用同理心，優化對身心障礙者的服務。

此外，王鑫基局長也提到，勞工局除了重視同仁工作上的專業職與服務，也關心同仁的工作情緒與身心健康，特地邀請五大旅行社的陳昱馨總經理，結合多年旅行社帶團旅遊的經驗，分享從旅遊握程中獲得的人生啟發，陳總經理說到，他與家人的人生目標，就是希望可以「樂在工作，享受生活」，而這也是他會投入旅遊業的原因，因為家人都熱愛出遊，雖然近年的新冠肺炎疫情，對旅遊業造成重大影響，他們公司也不例外，但他認為無論何種職業，只要秉持正向樂觀的心態，並持續不斷學習，開闊眼界，就能不害怕面對困難與挑戰，他也提到人生就是需要不斷學習，每次他帶團出遊，即使是去相同國家或景點，因為同行參與者不同，都能有不一樣的收穫與體驗，因此他也鼓勵市府同仁，能在例行性工作中，轉念改變心態，或許能獲得不一樣的體悟。

勞工局表示，在這個充滿多樣性的社會，身心障礙者需要社會大眾更多的認識與了解，轉換視角從身障者本身來思考需求，以優勢觀點看待身障者的能力，打破傳統迷思，若適當連結搭配多方資源，身心障礙者在職場上，亦能創造很大的貢獻，對企業雇主帶來許多益處，民眾如有相關服務需求，可隨時聯繫勞工局。