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大陸 大陸焦點 特派現場

7歲女童偷吃「媽媽的巧克力」毒發！全身抽搐命危　醫問病史懂了

▲▼巧克力熱量排行表。（圖／Unsplash）

▲7歲女童吃了媽媽的巧克力送醫搶救。（示意圖／Unsplash）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東江門7歲女童近日發現媽媽藏在衣櫃裡的「減肥巧克力」，偷偷吃下2顆後出現了心悸、不適的情況。媽媽察覺後，將女兒送到當地醫院進行催吐治療。之後，女兒出現了昏迷、抽搐的危險情況，家人連夜將其轉至上級醫院。在經過家屬同意後，醫生為女孩進行體外血液淨化治療，目前已康復出院。

據《江門日報》報導，27歲的房姓母親是廣西人，目前定居鶴山。她一直為體重感到苦惱，直到看到朋友圈微商賣的「燃脂巧克力」，感覺一下子有了希望。

「用後隨便吃長不胖」、「不節食月瘦15公斤」……，看著誘人的廣告語，心動的房女趕緊買了一盒試試，按照每天1/3顆用量服下，結果吃了以後冒汗、心悸、口渴，甚至出現興奮到夜裡睡不著的現象。2天後，房女便不敢再吃了，剩下4顆「燃脂巧克力」放在櫃子裡，正巧被7歲的女兒瀅瀅看見，偷吃了整整2顆。

孩子誤食後，很快便出現了心悸、不適的情況。房女察覺不對，趕緊將女兒送到當地醫院進行催吐治療。後來，瀅瀅又出現了昏迷、抽搐的危險情況，被連夜轉至江門市中心醫院繼續搶救。

送醫後，女兒表現出譫妄（又稱急性意識錯亂狀態）、狂躁的情況，由於常規治療並不起效，醫生便向房女詢問既往病史，得知是食用媽媽購買的燃脂巧克力，醫生猜測可能是西布曲明（Sibutramine）中毒，經檢測驗證了醫生的猜測。

在經過家屬同意後，醫生為女孩進行體外血液淨化治療，目前已康復出院。

醫生提醒，現在市面上「網紅藥」、包裝藥品成分複雜，市民應從正規管道購買，同時家長要妥善保管藥物，避免孩子觸碰。如果發現孩子誤食，應儘快送到醫院救治。

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