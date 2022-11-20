1000元約女童親抱！噁男「手指忍不住」　女童事後傳4字不算性侵

▲男子與12歲女童談好1000元擁抱、撫摸，當下仍控制不住指姦得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者黃資真／花蓮報導

花蓮一名20歲黃姓男子利用交友軟體認識年僅12歲的女童，談好以1000元擁抱、撫摸跟親身體，但女童事先說好「不能插喔」，黃男仍控制不住伸手插下體得逞，遭檢方依強制性交罪起訴。但花蓮地院認為被插入時女童未做出抵抗或拒絕的行為，事後還傳訊問黃男「今天爽嗎？」因此改依與未滿14歲之人為有對價之性交行為，判處1年10月，緩刑5年。

判決指出，黃男在2020年間透過交友軟體結識12歲女童小青（化名），談好以1000元代價可擁抱、撫摸、親吻她身體，便於同年12月12日前往小青住處，進行猥褻行為，但黃男卻得寸進尺，用左手中指插入下體得逞。隔天小青父親查看女兒手機對話紀錄，才得知此事，氣得立刻報警。

黃男偵訊時承認猥褻，但沒有插入行為，小青下體也未驗出黃男DNA，且處女膜無新傷，僅有舊裂傷。檢方根據對話紀錄，小青曾在事前說好「不能插喔」，認定黃男違反意願性侵，依強制性交罪起訴。

但法官發現，黃男回家後，小青曾傳訊問他「今天爽嗎？」，且小青也在庭上提到完事後2人有聊天，但過程中從未詢問對方為何未經她同意用手指插入下體，因此當庭變更起訴法條，改依與未滿14歲之人為有對價之性交行為論罪。

法官提到，小青驗傷前已沐浴、沖洗，生物跡證可能因此消失，且一般女童的陰道有彈性，用手指插入未必造成傷痕，不採信黃男辯詞，考量黃男事後以40萬與小青父親達成和解，勘認有悔意，判處1年10月，宣告緩刑5年，期間付保護管束。