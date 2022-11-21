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閨蜜懷孕要墮胎…女友給30萬當補償！男才知被戴綠帽：她們2女戰6男

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲女友閨蜜懷孕，原PO才知道被戴綠帽。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

如果另一半提出這個要求，你會答應嗎？一名網友表示，最近女友閨蜜懷孕了，他才知道女友在外面玩很大，不僅幫他戴綠帽子，還要求他當替死鬼，帶閨蜜去墮胎，但女友願意給30萬元當補償，讓他不知道該不該答應。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「靠北女友2.0」發文表示，和女友交往3年，最近對方說閨蜜懷孕了，他聽到後原本很開心，說「很好啊！有喜酒吃了」。但對方卻回，其實閨蜜1年沒有交男友了，是3個月前去跟別人玩6男2女的多人活動，才有了身孕，「她們就是那2女」。

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原PO聽到後才驚覺，原來先前女友說要和閨蜜去逛街，其實是去多人運動，只是因為女友有吃避孕藥所以沒事，而閨蜜沒有做避孕措施，日前在家裡孕吐才發現懷孕了，閨蜜媽媽也知道這件事情，因此現在要找原PO當替死鬼，帶閨蜜去做人工流產。

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲女友和別人玩多人運動。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO聽到後相當傻眼，沒想到被戴綠帽之後，還要帶女友閨蜜去墮胎，但女友願意給30萬作為補償，讓他聽到後有點猶豫，不確定該不該幫忙，也不知道要不要和女友分手，只好PO文詢問眾人意見。

不少網友看到後紛紛表示，「拿呀，當分手費囉」、「你能接受就好，不能接受就放手」、「女友都多人了，還不分是在想什麼」、「30萬先收了再說，過一陣子想分再分」、「先幫吧～30萬先賺再分手，反正最後一樣會分手」、「別人的故事永遠不會讓我失望」、「不拿白不拿啊，都戴綠帽了，就當作精神補償費吧」。

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