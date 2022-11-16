夫妻吵架！人妻訴苦閨蜜遭罵「就離婚啊」　網直言：案情不單純

▲夫妻或情侶相處久了，難免偶有爭吵。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

夫妻或情侶之間偶有爭吵，難免都會想找閨蜜或兄弟抱怨抒發一下。不過卻有一名網友表示，自己每次因夫妻吵架找閨蜜訴苦，都不會得到安慰，閨蜜反而還會責怪她，讓原PO相當傻眼，「連普通朋友都會挺我」。更誇張的是，老公甚至還會主動打給閨蜜抱怨，也讓網友直呼「案情不單純」。

一名女網友在《匿名公社》發文，原PO一開頭就說，「真的很受不了每次跟老公吵架閨蜜都會罵我，都說是我太任性太不會想，動不動就說我老公是好男人我都不珍惜，我不懂欸，她是我的閨蜜照理來說應該要安慰我不是嗎？為什麼每次都要罵我？」

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原PO說道，「普通朋友就算不幫我說話，也會替我罵幾句，而且不勸合就算了，每次吵架她都叫我離婚，我很愛我老公，而且有時只是觀念不合為什麼要離婚？但她總是說如果我一直抱怨還不如離婚？」

原PO指出，「像今天老公一早就出門，剛剛喝到爛醉才回來，我唸他幾句後，就忍不住打給閨蜜抱怨，我問他去哪裡錯了嗎？問他跟誰喝酒錯了嗎？我是他老婆，為什麼問一下也不對？」結果她反而被閨蜜罵「老公不是妳的所有物」，要原PO多給另一半自由，「不然就離婚比較快」。原PO實在受不了，崩潰問道，「我知道老公是個個體，他有他的自由，但我身為老婆只是擔心他、關心他，這樣也不行？我到底錯在哪裡？？」

貼文一出，也引發網友熱議，「妳錯在讓妳閨蜜等太久」、「案情不單純」、「這樣也算閨蜜？感覺跟妳老公比較像閨蜜，還勸妳離婚更是荒唐，想要推翻妳登基成正宮」、「覺得你閨蜜怪怪的」、「你閨蜜是男是女，為何你問老公，你老公要去找你閨蜜，還是他們2個有問題」；也有另一部分網友認為，「閨蜜才是說真話的那個，說不定真的是妳問題比較多」、「一吵架就打給人訴苦，當妳閨蜜很累欸，趕快離婚就不會吵她了」、「要我是閨蜜我也會叫妳離，最討厭那種狂跟別人抱怨，卻自己不離開的。」

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