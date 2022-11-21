世足首戰就失控！數萬人湧飲酒區「擠到像梨泰院」　出動鎮暴警察

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達在世足開踢48小時前無預警宣布場館內禁酒令，引爆球迷不滿，也使得場外少數能夠買到酒類的區域在開幕當天一口氣湧入數萬人潮，有人一度無法呼吸，差點就擠到鬧出人命，不得不出動鎮暴警察維持秩序，也令球迷想起奪走158條人命的南韓梨泰院慘案。

加拿大廣播公司（CBC）報導，卡達首都多哈市中心的「球迷節」（Fan Festival）現場設有大螢幕，也是世足期間少數販賣酒精飲料的場所之一，開放各國球迷邊看球邊飲酒，當地20日首戰開踢後演變成一片混亂。

由於同時有多達數萬人想擠進這塊封閉的球迷區，更企圖衝破警戒線，令當局不得不派出鎮暴警察，手持警棍和盾牌在入口處站崗。影片中可見許多人不顧員警制止，不斷向前硬擠，甚至抬起欄杆，現場驚叫聲四起，目前不清楚是否有人受傷或被捕。

▲▼ 數萬人潮湧入可用大螢幕觀賞球賽的球迷區。（圖／路透）

一名伊拉克球迷描述混亂場面，「這非常危險，可能會死人」，且現場還有老人和婦女，無法承受這樣的人潮，「感謝老天我長得還算高，所以還能呼吸」，但年紀較小的孩子們連呼吸都有困難，只能靠大人將他們抱起。他無助表示，「我家人在裡面，但我不能進去看他們，不知道該怎麼辦」，還看見有人推擠、有女性爆哭。

當時的擁擠程度也令美國球迷雷耶斯（Luis Reyes）想起10月底發生在南韓的梨泰院事件，「你無法回頭，也無法前進。我跟我兒子說，『我們出去吧，這太危險了』。」

事實上在球賽開踢前，19日的一場演唱會也曾發生類似情形，同時有大量人潮擠進同一個球迷區，其中數千人被驅離，球迷區外則有警察、保全等人員，以擴音器、螢光棒等指揮民眾離開。

然而，世足預計吸引120萬訪客入境卡達，官方在開幕前夕政策大轉彎，使得舉辦演唱會等活動的球迷區成為少數開放飲酒的區域，也代表這些區域在接下來的賽事中將擠進驚人人潮，恐怕造成更多混亂。

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