世足「球迷村」超落漆畫面曝！貨櫃屋一晚7千　開幕倒數還未完工

▲ 世足球迷村由數百個貨櫃組成，看起來十分落漆。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃足球賽只剩不到1天就要開幕，卻有球迷PO出影片披露，官方提供住宿的「球迷村」根本還未完工，不僅屋外堆滿廢棄的瓦礫和機械，有如工地一般，屋內也遠遠不如球迷期待，原先說好的球場、電影院等設施更是完全消失，一晚卻要近台幣7000元。

£185 a night at The World Cup Fan Village pic.twitter.com/Kq3oadzjF6 — Spindly Killer Fish Is Closed Monday (@mrsanderzisin) November 18, 2022

《澳洲新聞網》報導，世足球迷村位於阿瑪德．賓．阿里體育場（Ahmad Bin Ali Stadium）附近，一晚要價約185英鎊（約新台幣6846元），卻是由數百個貨櫃屋搭建而成，內部設施單調又簡陋，且球迷村內還到處都是成堆的瓦礫和廢棄的挖土機、堆高機，貨櫃屋旁還有電纜、管線等垃圾，十分不美觀。

▲▼ 球迷村價錢和品質引發質疑。（圖／翻攝自推特）



球迷上傳的影片可見屋內外條件有多簡陋，且屋內空調發出巨大噪音，同時屋外的機器等也發出巨響，令旅客根本無法好好休息。

據稱球迷村將附有網球場、電影院和健身房，但《衛報》報導，僅球迷村入口附近有幾台戶外健身設施，不見任何網球場或電影院標示。

二名承包商則向《泰晤士報》透露，當地施工條件非常惡劣，且貨櫃屋在卡達的沙漠天氣條件下難以保持涼爽。其中一人指出，「這簡直是地獄，貨櫃裡的空調幾乎沒有用，聲音有如戰機升空。就算白天開整天還是有27度，而且晚上不能開，因為太吵了。」

另一人則直言，這是他去過最不舒服的地方，住起來簡直是場惡夢，「硬得跟石頭一樣，還不如睡在地上，我從來沒去過這麼不舒服的地方。我們在這裡已經10天了，這是一場惡夢。住一兩個晚上也許還可以，但再多就太可怕了。」

卡達世足爭議不斷，從體育館外出現裂縫到官方政策大轉彎，禁止在場內販賣啤酒等都掀起批評，但到目前最大的災難無疑是球迷住宿設施，許多人都上傳照片和影片，揭露惡劣的住宿條件。

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