超狂球迷！為追世足「果斷買下一棟房」　爽用大螢幕看球

Football fans in #Kerala buy house for Rs. 23 lakh to watch #FIFAWorldCup2022 togetherhttps://t.co/hfToN6gr90 — TIMES NOW (@TimesNow) November 20, 2022

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃足球賽21日正式登場，全球各地球迷不顧時差緊盯首戰，印度喀拉拉邦更有一群狂熱球迷，為了一起用大螢幕看球，果斷買下一棟房子，只為一同分享比賽的刺激。

根據《亞洲國際新聞》，印度喀拉拉邦17名球迷為了一起欣賞世足，以230萬盧比（約新台幣87.9萬元）的價格集體買下一棟房子，方便他們聚在一起看球，並以巴西、阿根廷及葡萄牙等足球強國國旗裝飾，還掛上阿根廷球星梅西和葡萄牙球星C羅肖像等。

其中買家謝菲爾（Shefeer PA）受訪表示，「我們想為2022世界盃做點特別的事，17個人花了230萬盧比買下這棟正在出售的房子，並以FIFA球隊旗幟裝飾。我們還計畫聚在這裡用大螢幕看球。」

他說明，「我們17個人每天晚上都聚在這裡，屋主也正好打算出售，於是我們就想，何不買下這棟房子呢？現在我們就可以坐在一起，一同欣賞世界盃了」，所有人皆大歡喜。

他們過去15至20年間都在這裡聚會，未來還打算邀請更多人加入。謝菲爾提到，「我們打算買一台大電視，將安排各個世代的客人來這裡一起享受比賽。」

另一名買家哈里斯（Haris PK）則說明，他們多年來都一起看世足，但場所不固定，今年眼看賽事接近，便決定買房一起看球，17人平分230萬盧比，且年齡從小到大都有，「現在我們很幸福」。

至於比賽結束後，他們則預計將房子作為社會服務、緊急服務或體育賽事場地，也可能進行整修。

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