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4歲孩半夜起床畫「謎之火星文」爸求翻譯！眾父母掀共鳴：報明牌

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲小孩的塗鴉讓原PO看得霧煞煞。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

小朋友在還不會寫字之前，會用塗鴨的方式表達自己的心情及想法，對他們來說這是最歡樂的時光，就有家長分享家中4歲的孩子半夜四點爬起床繪畫的塗鴉作品，寫了一堆密密麻麻的火星文，歪頭問「求翻譯」。貼文一出，有網友貼出「終極戰士」的語言符號笑說「可以考慮問問終極戰士」。

一名爸爸在臉書「爆廢公社二館」貼出2張照片，「求翻譯，四歲小孩半夜爬起來寫的外星文」。只見白紙上相當凌亂，有著藍、黑、紅三種顏色寫得英文字、圖形、數字，還有看起來像是中文字的符號，寫了一大段密密麻麻，但是原PO怎麼看都看不懂。

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貼文曝光後，引起不少網友共鳴紛紛笑回，「快送去太空總署！晚了這天賦就不見了」、「我看到明牌了」、「好好栽培，未來要靠他與外星入侵者談判」、「我兒子也會這樣，我真的都看不懂」、「我家5歲的也在本子上寫了一大堆，或許他們能溝通」、「很像我邊打嗑睡邊抄的上課筆記」、「我們大兒子有同伴了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

▲有網友笑喊「是終極戰士的語言」。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

另外也有網友指出，這符號超像電影《終極戰士》的語言，「可以對照看看鐵血戰士的語言」、「我幫你找到語言了，可以考慮問問終極戰士」。還有網友給出建議，「可能真的有想表達的意思，但應該只限於小孩子在寫的當下，問小孩子，小孩子大概自己也解不出來，因為我小時候也會這麼玩，自己創造一段看起來很系統化的文字，可以讓小孩子接觸文學類，應該對文字比較敏感，可塑性較高」。

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