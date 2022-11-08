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小一就考58分！原因讓老爸崩潰「怎麼教？」　家長們卻笑了

▲第一次段考就考58分。（圖／爆廢公社二館）

▲第一次段考就考58分。（圖／爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名父親看到小一兒的段考考卷，明明是簡單的生活題，卻只考了58分，讓他不禁心累問，「小孩到底要怎麼教？」PO文釣出大票家長，見怪不怪表示不用太在意，還有科技主管現身說法，分享超勵志的經驗談。

這名父親在「爆廢公社二館」發文，表示這是孩子第一次段考的考卷，只有58分沒及格，「這紀念性的一張考卷必須留下，國小一年級就考這個分數，會不會太早了？而且還是最簡單的生活題，只因為字太多懶得看就隨便寫，我真的是無言了。」

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對此，許多家長要他放寬心，紛紛回應「慢慢來，我家的也是，用實物教數學比較容易了解，但要重複很多次，才會記得意思是什麼」、「沒事，我家小一數學考過15分，到了國中...數學很厲害，而且還不用補習」、「安慰你一下，我兒子一年級考過26分的數學、47分的國語，考不好的原因是，題目太長懶得讀，媽媽差點吐血，不過二年級漸入佳境了，這次都有90分以上」、「我兒子一年級時考過7分呢」、「以後還會有0分的～要留下的會太多」。

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

同時，不少網友也直呼，「這培養一下，長大肯定是科技人才」、「文科不行，專攻術科」、「先習慣，未來才不會受到打擊」、「現在108年課綱搞得超複雜，分數真的還好...別想太多」、「是不是看不懂題目啊？現在考卷的題目有的都不夠白話，小孩理解力沒那麼好，就寫不出來」。

而po文也釣出過來人，笑說「還好吧，我國小一二年級沒有考超過10分，我後來是國立碩士畢業，現在在科技公司當主管」、「以前我們班上最後三名的人，現在都當老闆娶國外的老婆；反而以前老師最看好的那位，工作領的比我還少，負債7百多萬」。

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