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美國隊重返世界盃！拜登致電球隊加油　笑稱「派我上場吧」

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國隊重返世足賽，將於台灣時間22日凌晨3時上場，正面對決時隔整整64年闖進世界盃舞台的「紅龍軍團」威爾斯。在賽事登場前，總統拜登（Joe Biden）18日致電美國隊加油打氣，還開玩笑稱「教練派我上場吧，我已準備好了」。

美國足球協會20日證實，拜登於美東18日下午3時30分左右致電球隊，由美國隊教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）告知總統來電，所有隊員在場聽著拜登說話。

拜登在電話接通的那一刻，笑稱「教練派我上場吧，我已準備好了」，引來一陣笑聲。接著他勉勵隊員，「我知道你們不被看好，但我要告訴你們，你們隊上擁有全世界最棒的球員」，要互相信任、盡全力踢球，為自己、為家人、為隊友，「整個國家都會支持你們」。

美國隊在這次世界盃編入B組，與英格蘭、伊朗、威爾斯同組，將先對上威爾斯。

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