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桃園「國際身障者日」表揚活動　感佩身障者展現生命價值

▲桃園「國際身障者日」前夕，辦理表揚活動。（圖／社會局提供）　

▲桃園「國際身障者日」前夕，辦理表揚活動。（圖／社會局提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局20日於「國際身心障礙者日」前夕，在桃園區鉑宴會館舉辦「多元參與、共融共好」國際身心障礙者日表揚，活動中共表揚「模範身心障礙者」、「模範家庭照顧者」、「模範身心障礙服務人員」等35名，及績優身心障礙福利團體計12家、優良居家服務人員24名。

▲桃園「國際身障者日」前夕，辦理表揚活動。（圖／社會局提供）　

市長鄭文燦於表揚活動中表示，截至111年9月底止，桃園共有身心障礙者計8萬8,745人，約佔全市人口3.9%，市府透過經濟支持、生活補助、日間或住宿型照顧、保險及租屋購屋補貼等政策給予支持，並強化如團體協助、手語翻譯、復康巴士、家庭托顧、生活重建、廣設日間設施及小作所等福利措施，協助身心障礙者建立自主生活。

本次獲頒「模範身心障礙者」共10位，其中黃宇民先生兒時被診斷為重度聽障者，克服自身限制，在全國身障運動會的游泳比賽擁有輝煌紀錄，也曾當選聽障奧運國家選手；另外，獲頒「模範家庭照顧者」共10位，其中黃雅婷女士照顧唐氏症及急性骨髓白血症的孩子20幾年，長大後孩子於庇護商店穩定就業、自立生活，黃女士也於接受專業訓練後，從事居家喘息服務長達8年，將愛擴及至更多身障家庭。

獲頒「模範身心障礙服務人員」共15位，其中謝孟學先生軍中退伍後，擔任視障陪跑員、視力協助員及視障保齡球教練，發揮自身專長鼓勵視障朋友展現自我價值、發展潛能。另外，市府也頒獎表揚24名「優良居家服務人員」，感謝長期位居第一線的居家照顧服務員辛勞付出，其中廖瓊玲女士從事居家服務11年，發揮巧思利用撿紅點牌增進失智個案認知能力，同理家屬照顧辛勞，深獲受照顧者及家屬肯定。

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