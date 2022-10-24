花蓮表揚20家機車定檢站　重申換購電動車補助最高21300元

▲花蓮表揚縣內20家機車定檢站及人員。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局23日於辦理「111年度花蓮縣機車定檢站檢測人員教育訓練暨優良定檢站表揚大會」，會中邀請行政院環保署空保處副處長胡明輝、盧昭暉教授說明機車管制趨勢、排氣分析儀原理與品質查核之外，也表揚20家本縣民間機車排氣定檢站檢測人員，提升機車定檢率及機車定檢站查核作業順利推動。

花蓮縣地理特性狹長，機車定期檢驗服務不易推動，因此民間機車排氣定檢站扮演舉足輕重之角色，其服務品質更對民眾觀感及定檢率提升有著直接的影響力，而舉辦定檢站檢測人員教育訓練說明會，期望定檢站能夠繼續提供高品質的服務，協助做好機車定期排氣檢驗業務。

榮獲今年優良機車定檢站，是由年度檢驗品質、稽查缺失數、檢驗氣體準確率及品保品管考核指標等評鑑項目經過評鑑評比後脫穎而出，共計得獎者有新長興機車行、順意興車業、宏偉車業行、連發車業行、慶昌機車行、榮泰車業、捷立機車行、三統車業行、弘揚機車行、寶永機車行等10家車行。

▲會中針對機車管制趨勢、排氣分析儀原理與品質查核做說明。

另外，特別針對同期年度檢驗車輛數及儀器準確性之非常機車行、新長興機車行、順良機車行、白馬機車行、信成機車行、進豐機車行、宏展機車行、弘興機車行、振興車業行、順意興車業等10家定檢站進行表揚。

會中由行政院環保署空保處胡副處長明輝及盧教授昭暉為與會人員針對機車管制趨勢、排氣分析儀原理與品質查核做說明，讓機車業者能夠對目前的機車管制趨勢、排氣分析儀原理與品質查核等事項能有更深入之了解，以提升各項品質管理工作，達到預期的工作成效，增進檢測人員之本職學能，更希望藉此會議之召開提升定檢站檢測人員素質與品質管理。

為配合行政院環保署加速推廣淘汰2017年6月30日（含）之前1-4期老舊高污染機車，今年環保署汰舊方案為凡淘汰2017年6月30日（含）以前出廠的燃油機車，即可獲得2000元補助，而車齡7年以上另可獲得車體回收報廢基管會獎勵金300元，總計可獲得2300元之補助。

環保局另強調，若淘汰1~4期老舊機車換購電動機車、電動自行車或電動輔助自行車，花蓮縣環境保護局目前提供300輛額度，每輛加碼補助新台幣1000元，加上今花東基金汰舊換新電動機車，最高補助達新台幣21300元，

相關訊息，洽詢服務專線：03-8239935、03-8237575轉2225，環保局竭誠歡迎各位鄉親大家一起來響應。

