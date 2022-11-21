專訪／吳品叡老青幼兼顧打造宜居鄉鎮　幸福服務讓選民都是助選員

▲嘉義縣朴子市長吳品叡 (圖左)獲故鄉老家在朴子的新北市長侯友宜支持。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣無黨籍朴子市長候選人吳品叡爭取連任，四年前她以單一選區市民代表身分，小清新面孔挑戰時任鄉代會主席一戰成名，上任後更積極看到大小場合都有她的身影，不論是彎下腰跟長者對話，或是蹲下來與孩童互動，不難看出她柔軟身段與親民的一面。

地方人士分析，吳品叡有現任優勢，對手有國嘉隊助陣，雙方得票數會較上次差距縮小，但她仍戰戰兢兢不敢鬆懈，無樁腳打法讓有感幸福服務使的每個市民都是他的誤選員。吳品叡接受《ETtoday新聞雲》訪談也說出她連任後希望打造的朴子市。

▲ 嘉義縣朴子市長吳品叡 。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳品叡表示，初任朴子市長的四年著墨在加深選民對她的印象，最短時間認識自己、認識吳品叡，因此不論是跑菜市場或是按家戶拜訪每個住在朴子的民眾，她都事必躬親。連任後，她更要讓大家加深對她爭取的建設更有印象，讓大家知道吳品叡有能力可以為選民及朴子服務更多更好。

▲嘉義縣朴子市長吳品叡，打造樂齡學院服務長者，對於長輩也虛寒問暖。（圖／記者翁伊森翻攝）

上任後的四年，舉凡大小活動她都會盡量安排時間到場與民眾或長輩互動同樂，甚至曾有長者選前言語上對她的支持，選後更親自跟她驗證當選，讓感性的她不禁泛淚，覺得真的有民眾對她市長參選是充滿期待的，也讓她內心期許可以為朴子爭取更多。

▲▼ 嘉義縣朴子市長吳品叡重視幼兒文化教育。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳品叡端出全方位市政，不論是長者樂齡課程，或是幼童寒暑假文化體驗營隊，她將拓染及布袋戲彩繪等元素加入，實體建設則有爭取棒球場，牛挑灣周邊步道、松梅、雙溪口及小慷榔等相關步道改善，連任後更將積極推動青年就業及青農產品向外推廣，未來也持續跟就業中心聯繫，更將開辦就業課程，讓民眾可以選擇平日班及假日班都可，就不用舟車勞頓到她鄉鎮上課。

▲嘉義縣朴子市 (圖左)獲行政單位肯定得獎無數。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳品叡提到，朴子市公所在內政部及嘉義縣政府都有優等以上建設績效，未來四年若繼續為朴子市服務，將朝向更高殊榮邁進，打造宜居城市2.0。