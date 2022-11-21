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今起確診不能投票！違者最高罰200萬「追查很容易」　規定QA一次看

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲九合一選舉將於26日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

九合一選舉將於26日登場，指揮中心定調確診者不得前往投票。依照現行「5＋n」規定換算，今（21日）起通報確診即趕不及出門投票，違者最高可罰200萬元。衛福部長薛瑞元表示，領選票及確診都有紀錄，事後追查很容易，民眾切勿以身試法。大選倒數，《ETtoday新聞雲》整理6大QA，帶您看懂最新防疫規定。

▲▼指揮中心11/11呼籲國人投票配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）

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Q1：為什麼明天確診就不能投票？天數怎麼計算？

A1：台灣《選罷法》規定，選舉人應於戶籍地投票所投票。然國內法律對不在籍投票制度尚乏規範，且未有特設投票所制度；而確診者受隔離政策影響，不得出門，因此也無法進行投票。

根據現行確診「5＋n」隔離制度推算，11月21日開始至11月26日投票當天，若被判定為確診者就會面臨無法投票情況。指揮中心推估，依現在疫情情況並扣除20歲以下沒有投票權民眾來看，屆時應有5~7萬人受影響無法投票。

Q2：違規會怎麼罰？

A2：通報確診仍外出投票者，最高可依法開罰新台幣20萬～200萬元。薛瑞元指出，領選票和確診皆有紀錄，因此事後追查相對容易，「跑都跑不掉。」

針對外界質疑，快篩陽性卻未通報確診，並前往投票的民眾該如何處理？指揮官王必勝坦言，在未完成確診程序前視同還沒確診，因此很難約束。他呼籲，民眾有症狀且快篩陽性，「強力希望、也建議不要去投票」，避免將疾病傳染給別人。

Q3：投票時遇到發燒怎麼辦？

A3：中選會說明，投票遇發燒者，會引導至防疫專區投票。王必勝表示，有症狀者的特別路徑可以說是綠色通道，希望這些人盡快投完，不要影響到其他人。

Q4：可以在投票所現場檢舉違規嗎？

A4：指揮中心說明，不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，避免現場檢舉影響投票秩序。若要檢舉確診者違規投票，要找地方衛生單位，事後會再調查足跡與相關隔離天數是否違反規定。

Q5：指揮中心恐有提供違規名單給選務單位的疑慮？

A5：王必勝強調，指揮中心或者衛生單位「不會」提供確診名單給選務單位，也就是不會做選舉人名冊註記或者不發票的情形。

Q6：「5＋n」制度是什麼？

A6：「5＋n」指的是採居家照護之確診者，隔離天數為5天，隔離期滿快篩陰性，即可提前解除自主健康管理。因自主健康管理日期從0天到7天都有可能，故被稱為5＋n措施。

王必勝表示，隔離5天後，不論篩陰篩陽都可以出門，篩陽只是加強自主健康管理。而自主健康管理期間均可外出，不以快篩結果為限制，但須全程戴口罩。

▲▼確診者5+N。（圖／指揮中心提供）

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