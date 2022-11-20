南投戲院上映《流麻溝》被轟到下架　矢板明夫：白色恐怖還沒結束

▲南投戲院近期因上映《流麻溝十五號》，導致臉書粉專遭惡意謾罵洗版。（圖／記者高堂堯攝）

記者柯沛辰／綜合報導

南投戲院營運至今已有102年歷史，是全國最老的電影院，不料近日因上映《流麻溝十五號》，導致粉專遭洗版攻擊，還被貼上綠營側翼的標籤，最後不得不將電影提早下檔。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫感慨，「白色恐怖還沒有完全結束」。

南投戲院在粉專發文致歉，並說明下架《流麻溝十五號》的理由，「老戲院在大環境下顯得異常脆弱，在風頭浪尖上，稍微不慎就是覆頂之災...」矢板明夫說，他看完這則公告後，心情十分沉重，因為南投正是電影中女主角之一「杏子」的故鄉。

矢板明夫表示，70年過去了，一個正常營業的電影院，在播放一部合法的電影時，竟然因恐懼而不得不將電影下架，「在某種意義上，電影中出現的那些『黨國打手』的亡靈，仍在台灣遊蕩，白色恐怖還沒有完全結束。」

他說，台灣網路上經常可以見到有人用攻擊性、侮辱性的語言來批評對方，而且不僅是藍軍，綠營支持者也經常使用這些語言，「我認為這麼做非常不可取。謾罵，只會使雙方停止思考，只會讓社會更加撕裂。」

▲民進黨前立委姚文智淡出政壇後轉戰電影圈，出品《流麻溝十五號》。（圖／翻攝自臉書／姚文智）

矢板明夫認為，如果有人覺得《流麻溝十五號》中的情節對歷史的闡述並不客觀、全面，可以用理性的語言發表自己的觀點，甚至創作表達自己意見的作品，「即使是站在白色恐怖時期加害一方的觀點，理性地公開出來，對推動台灣社會的進步，也是有意義的。」

他指出，網路霸凌和惡意攻擊現象，在韓國、日本也曾非常嚴重，直到出現了一些受害者輕生，才促使兩國修改法律、加重懲治力道，讓情況獲得改善。不過，兩國的網路攻擊多數是針對演藝圈名人，台灣則因政治因素，使得情況更加複雜。

矢板明夫說，根據他過往在日本採訪的經驗，惡意攻擊南投戲院的留言，可能觸犯「公然侮辱」、「妨礙營業」等法條，警方說不定可以立案。再者，留言者的帳號是真是假？「背後有沒有對岸的指示？都應該好好查一下！」

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