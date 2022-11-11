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劇場變法庭！觀眾當法官決定結局　70年代「非法審判」重新上訴

▲▼《非常上訴》將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」，演繹陳欽生、楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的親身經歷故事。（圖／兩廳院）

▲《非常上訴》將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」，演繹陳欽生、楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的親身經歷故事。（圖／兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

兩廳院將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」投票評議！今年秋天藝術節作品《非常上訴》將以「轉型正義」開啟對話，讓陳欽生、楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的親身經歷故事班上台，70年代的非法審判將重新上訴，讓觀眾參與歷史、決定戲劇結局。

▲▼《非常上訴》將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」，演繹陳欽生、楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的親身經歷故事。（圖／兩廳院）

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▲政治受難者陳欽生（左）也將特別演出。

兩廳院「秋天藝術節」以呼應社會議題脈動為主軸，希望透過劇場獨有的體驗，帶領觀眾進而思考、辯證不同聲音與面向。此次《非常上訴》節目由國家兩廳院主辦、狂想劇場製作，以「轉型正義」開啟對話，透過陳欽生與楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的生命史，以代理人作為中介，打造虛擬法庭，進行法、檢、律師三方辯論，更邀請觀眾成為「國民法官」投票評議。

▲▼《非常上訴》將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」，演繹陳欽生、楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的親身經歷故事。（圖／兩廳院）

▲政治受難者楊碧川也將特別演出。

這齣戲發生在座落於中正紀念堂一旁的國家兩廳院，曾經是具有政治權力象徵的場地，是否也嘗試拆解威權結構、讓對話發生？導演廖俊凱表示，當初做這齣劇的目的，並不是很自大地想為兩位前輩平反，而是想透過法庭的形式，討論不法國家時期的國家暴力，讓它在劇場裡透過言說身體現形。

前文化部部長鄭麗君日前更現身排練現場，向兩位前輩致意，鄭麗君分享，就讀臺大學哲學系時，楊碧川曾受邀到系上授課，影響當時的學生很多，自己也意識到對臺灣當時正在發生的政治狀況了解太少，受到很深的感悟與啟發。

▲▼《非常上訴》將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」，演繹陳欽生、楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的親身經歷故事。（圖／兩廳院）

▲觀眾在這齣戲也將搶先體驗2023年上路的「國民法官」。（圖／兩廳院）

而臺灣《國民法官法》將於明（2023）年正式施行，凡年滿23歲之公民皆有可能被抽選成為法官，在法庭上與職業法官共同審判重大刑事案件。本劇將以虛擬法庭的表現形式，反思探討臺灣長達38年的戒嚴法，是否具有正當性。

關於虛擬法庭設計緣由，編劇沈琬婷表示，我們試著用戲劇的方式轉化複雜的議題，也認為轉型正義並非創作者可以定論，它其實更需要大家共同參與。因此邀請觀眾在中場休息時間作為「國民法官」參與評議，期盼引領觀眾看見1970年代被噤聲的歷史，以及當年非法審判後兩位政治受難者的境遇後，透過選票進行理性的思辨與討論；同時呼應明年開始實施的《國民法官法》，讓國民搶先體驗。

▲▼《非常上訴》將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」，演繹陳欽生、楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的親身經歷故事。（圖／兩廳院）

▲陳欽生感嘆，一直都很希望能夠透過司法的方式還給自己清白。

陳欽生與楊碧川曾是綠島「流麻溝十五號」同房獄友，同樣出生於1949年，不約而同在年少時期成為意圖顛覆國家政權的政治犯，被軍法判刑12年。而1970年代的非法審判，如今將在劇場裡以虛擬的法庭重啟非常上訴。

陳欽生感嘆，「一直都很希望能夠透過司法的方式還我清白，希望觀眾知道我的故事以後，能夠連結到現在在臺灣享受的自由民主，多麼得來不易。」楊碧川則回憶，「其實我一直都不是很想提起這些事情，但更覺得歷史不應該被忘記，其實政治犯共同的心願，就是希望我們的付出能換來更多人的幸福。」

▲▼《非常上訴》將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」，演繹陳欽生、楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的親身經歷故事。（圖／兩廳院）

▲《非常上訴》將在劇場打造「虛擬法庭」，讓觀眾成為「國民法官」共同創造不同結局。（圖／兩廳院）

《非常上訴》將於11月11日至11月13日在國家戲劇院登台，觀眾走入劇場也能感受突破現實的限制，共同創造歷史。

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