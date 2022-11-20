南投戲院提前下檔《流麻溝十五號》　姚文智：直面歷史是挑戰

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南投戲院提前下檔《流麻溝十五號》　姚文智：直面歷史是漫長挑戰

▲南投縣政府輔導南投戲院百年老屋活化，今天正式啟用。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投戲院近期因上映《流麻溝十五號》，臉書粉專備受惡意留言攻擊。（圖／記者高堂堯攝）

記者江采蓁／綜合報導

南投戲院是全國最老也是南投市碩果僅存的電影院，營運迄今已有102的歷史，近期因上映《流麻溝十五號》，臉書粉專遭到大量不理性及惡意的留言攻擊，甚至被貼上民進黨側翼的標籤，在萬般壓力下，南投戲院宣布該片只放映到20日。對此，《流麻溝十五號》的出品人、民進黨前立委姚文智表示，尊重戲院的決定，「『直面』面對歷史是一個漫長的挑戰，我們仍會持續努力。」

《流麻溝十五號》內容改編自曹欽榮《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》，講述約70年前白色恐怖時期，一群女性思想犯的故事。針對南投戲院因惡意攻擊，提早結束該片上映時間，姚文智19日在臉書發文表示，《流麻溝十五號》口述歷史的主角張常美，正是南投草屯人，十七歲在台中商職被誣陷關押，難道70年過去，這裡仍是烏雲籠罩？

姚文智提到，這部電影在開拍的時候，就下定決心，要推出一部根據史實改編「直球對決」、「自由奔放」的史詩電影，來訴說塵封70年被禁語、被遺忘的台灣歷史，在募資時冷嘲熱諷挺過來了，在拍攝時困難艱辛挺過來了，在上映時強大的外片壓力也挺過來了，沒想到卻在「戲院上檔」這個以為再自然不過的平台，遭到各種暗黑勢力的圍堵，他無法容忍這種侵犯言論自由極度荒謬的事可以遂行無阻。

在南投戲院放映該片的最後一天，姚文智也在臉書指出，他有看到相關報導，年輕的蔡先生（南投戲院第三代接班人）對百年南投戲院的疼心與使命，令人感動，因之更理解，獨立戲院在地方撐持經營的孤單與困難，希望大家繼續支持南投戲院。他最後強調，「『直面』面對歷史、湠台灣電影是一個漫長的挑戰，我們仍會持續努力。」

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