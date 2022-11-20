選前5天展現團結氣勢　王惠美南彰化造勢湧入逾2萬人力挺

▲彰化縣長王惠美今日下午舉辦南彰化團結造勢活動湧入超過2萬人相挺。（圖／競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

選戰倒數5天，彰化縣長候選人王惠美20日下午在員林市圓林園舉辦南彰場團結大會，現場湧入近2萬人，過去王惠美在立法院的好同事立委洪孟楷、楊瓊瓔和鄭麗文等人，還有彰化縣籍立委謝衣鳳都前來站台，呼籲全力集中選票支持王惠美，現場旗海飄揚，展現團結勝選氣勢。

▲立院女戰神鄭麗文到彰化輔選。

女戰神鄭麗文砲火全開，她講到一定要親自向王惠美及彰化的衛生局長葉彥伯致上十二萬分敬意，謝謝所有彰化防疫英雄；她同時大讚，全台灣只有彰化衛生局長葉彥伯，具有專業、遠見，進行萬人血清抗體檢驗，卻受到陳時中的打壓中央的政治追殺，台灣是政治防疫而非科學防疫，蔡總統滿腦子想的都是政治防疫，讓高端強渡關山。

▲立法委員楊瓊瓔。

事隔一年，指揮中心、台北市最後也都跟進做血清抗體檢驗，她認為中央欠彰化、欠葉彥伯一個道歉，更可見王惠美縣長比蔡英文更有遠見、有眼光，更有擔當。陳時中在台北都被嗆聲，結果前幾天還偷跑來彰化，葉彥伯當指揮官會比陳時中強一百倍，他做正確的事情，王惠美也挺到底，無畏中央的壓力，所以彰化的鄉親一定要全力挺王惠美。

▲立法委員謝衣鳳。

鄭麗文批評，過去三年為了擋萊豬、催疫苗，她在立法院拚到肋骨斷一根，到底都是誰在中央護航萊豬、擋疫苗？連慈濟和郭台銘要拿錢買疫苗也被擋？黃秀芳過去三年都在衛環委員會，不顧縣民健康、只顧黨意，只聽蔡英文的、一路護航，中央叫她舉手就乖乖舉手，是不是該下架這種立委？呼籲有正義感的彰化縣民，為了我們的健康、尊嚴與安全，拒絕不負責任的民進黨政府，1126集中選票支持1號王惠美。

謝衣鳳表示，每到選舉好像不罵人就不會選，拜託大家這次要用理性來選擇、投票；而楊瓊瓔表示，台中捷運從79年就開始規劃，經過30幾年，在盧秀燕任內終於在去年通車，王惠美這麼努力有遠見，規劃彰北彰南捷運，是二林精密園區、中台灣高科技產業園區，卻都被中央阻擋卡關，同時砲轟對手平時不幫忙爭取，遇到選舉又來唱衰，一堆政治口水戰。

王惠美表示，當選縣長後以當媽媽的心改善財政，4年來打造永續宜居城市，從小照顧到老，以產業、都市計畫和交通三合一的策略擘劃彰化，陸續完成12項建設，最重大的就是彰北彰南捷運路線規劃。4年前提出要捷運的訴求，當時有42％民眾表態支持， 四年後再作調查，北彰有66％、南彰也有68％民眾支持；員林市都市計畫更新後大家都看得見員林發展整體起飛，未來二林中科、二林精密園區陸續有廠商進駐，將有5萬個工作機會、將近10萬人的生活圈，所以她提出一軸一環雙樞紐的規劃，搭配相關配套，彰北彰南一起做，希望蘇貞昌院長、陳素月委員、黃秀芳委員聽見彰化鄉親的訴求。

她強調，基隆36萬人口正在規畫中運量捷運，另外100萬人口的新竹縣市及科學園區也要做捷運，80萬人口的屏東更規劃4條高運量路線，全台灣就有近70％的人口生活在捷運路網內，請問我們彰化鄉親有比別人卡細漢嗎？彰化有將近125萬人，難道不應該有捷運？未來我們要爭取升格第七都、爭取捷運建設，為彰化未來打算，所以要全力爭取納入前瞻，否則現在不做，以後就沒機會了。