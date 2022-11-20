FTX倒閉創辦人資產大縮水？外媒踢爆：去年套現近百億

▲加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）宣布破產。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／台北報導

全球第2大加密貨幣交易所FTX倒閉，外界原認為創辦人 Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 身家一夕蒸發逾160億美元（約台幣5000億），市場預期SBF為最大受害者，不過外媒卻踢爆去年FTX募資恐有超過半數以上落入他的口袋，同時套現破百億元。

《華爾街日報》揭露FTX財務記錄和消息人士透露，FTX 去年10月完成 4.2億美元（約新台幣126億元）的融資後，SBF已開始出售手頭持有的FTX股份，套現3億美元，這筆交易過去沒有向外公告，資金流向也沒多做說明。

SBF過去享有「幣圈之王」、「幣圈巴菲特」的綽號，2021 年 10 月為 FTX 進行的一輪 4.2 億美元融資，當時他告訴投資人這筆錢將用於擴大業務、改善用戶體驗，並讓公司與監管機構進行更多接觸。他在去年 7 月購回幣安持有的約 15% 的 FTX 股份，消息人士指出，SBF 當時向投資人透露，這是為了償還他幾個月前購回幣安 (Binance) 持有股權所致。

FTX本月無預警聲請破產，破產申請顯示，FTX 負債 100 億至 500 億美元，債權人數量可能增加到 100 萬，官方單位正在追查是否有資金不當挪用與內線交易的問題。