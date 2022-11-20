媽媽騎車5貼「4兒女都沒戴安全帽」　全場怒了：最前面完全是肉墊

▲媽媽載著小孩5貼。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

不少家長會親自接送小朋友，但在路上一定要注意安全。一名女網友表示，去參加兒子學校的園遊會，離開時發現一名媽媽騎機車「5貼」載著4個小孩，而且都沒有安全措施，讓她看了狂冒冷汗。照片曝光後，網友紛紛表示「不管什麼弱不弱勢，這樣真的很危險」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，19日去學校參加兒子的園遊會，離開時在校門口看到一名媽媽騎機車載著4個小孩，但傻眼的是，整輛車上面只有媽媽有戴安全帽，其他小孩都沒有，而且最前面的孩子似乎沒有安全綁帶保護，僅用手抓著後照鏡並用腳穩住身體。

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從原PO上傳的照片也能看到，該名媽媽前面背著一個孩子，後面坐的是年紀大一點的哥哥和姐姐。但不僅如此，最前方還有一個小孩，目測大約只有1歲，屁股僅坐了一點點椅墊，用雙手緊抓後照鏡，腳踩在前方置物架上面，完全沒有安全措施，看起來相當危險。

照片曝光後被罵翻，網友紛紛表示「知道生活不易，但真的不要讓孩子這麼不安全！不然後面那袋娃娃塞前面充當一下椅子，也比懸空好一些」、「只有媽媽戴安全帽，其他都沒戴安全帽，應該沒在怕罰錢這件事，自己安全就好了的概念」、「最前面那個是完全靠自己的腳力在撐嗎」、「最後一個腳更危險，不小心就進去了」、「我完全不能接受讓小孩在危險中，不要說因為辛苦或是其他原因，危險發生時，小孩的命可以重來嗎」、「最前面那個有離譜哦！那小孩看起來還很嫩！完全肉墊欸」。