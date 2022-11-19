停車不靠邊...害騎士撞上受傷　「車主怨無邊線」警：那是慢車道

記者許權毅／台中報導

碰！台中市豐原區豐原大道上18日發生一起車禍，一名洪男騎車行經豐原大道一段時，撞上停放在慢車道的一台銀色車輛，洪重摔骨折。豐原分局表示，該銀車未依規定緊靠路緣，可處最高1200元罰鍰，路旁車行坦承是內部人員的車輛，但認為路邊沒有劃邊線，車輛也沒有壓到機車道白線，不排除提申訴。

▲台中豐原18日發生一起車禍，一輛轎車停放在機車道右側，卻因未緊靠路邊，仍被開罰，並且有過失傷害以及民事賠償等。（圖／民眾提供）

事發在18日16時52分，35歲洪男騎乘機車沿豐原大道一段往西勢路方向前進，卻撞上一台34歲王男放在慢車道的銀色轎車，洪男發現時緊急煞車仍來不及，重重撞上銀車車尾，安全帽噴飛數公尺，洪男腿部骨折，送往醫院治療後無生命危險。

▲▼銀色轎車未緊靠路邊，洪男同樣騎乘在機車道右側，不慎撞上銀車車尾。（圖／記者許權毅翻攝）



一旁的車行坦承，該輛銀色轎車確實是內部人員的車輛，但也質疑，路邊沒有劃設邊線，轎車停在機車道右側，沒有壓到線，且洪男是不是因為有路過轎車占用機車道，才會往右側偏移，認為肇責不完全是銀車車主，會看看能不能提申訴。

▲▼車行人員認為，路邊沒有劃設邊線，且車輛並未壓到機車道白線。（圖／記者許權毅翻攝）



豐原分局警方表示，該路段有機車專用道，兩條白線皆為10公分，最外側雖無劃設15公分邊線，車輛仍需緊靠右側停車，機車道與路緣中間屬於慢車道，因此依照《道路交通條例》第56條第1項，可處600元到1200元罰鍰，另涉及過失傷害以及民事賠償等。