「原聲風情。維也納歌劇」音樂會　皇家歌手聯手原民小朋友獻藝

▲「原聲風情․維也納歌劇精華」慈善音樂會將邀請國內外知名演唱家獻藝。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

由「高雄市關心人道援助學會」及「高藝苑樂集團」主辦的「原聲風情․維也納歌劇精華」慈善音樂會，將於24日晚上7時在高雄衛武營音樂廳登場，維也納國民歌劇院指揮及3位皇家歌手將聯手高雄茂林多納國小原住民小朋友合唱團、尼布恩合唱團及長榮交響樂團，演出多首經典的歌劇名曲，而皇家歌手們也將演唱台灣老歌《望春風》，精彩可期。

慈善音樂會最大亮點是從維也納國民歌劇院邀請來的女高音/Kristiane Kaise、男高音/Mehrzad Montazeri和男中音/Morten Frank Larsen等3位皇家歌手，加上指揮Lorenz Aichner和國內知名女中音黃久娟，陣容堅強，演出的曲目則包括卡門、茶花女、托斯卡、吉普賽男爵等經典歌劇。

▲「原聲風情․維也納歌劇精華」將邀請3位皇家歌手演出。（圖／記者陳宏瑞攝）

高藝苑樂集團歷年來戮力偏鄉音樂教育，偏及高雄市茂林區、六龜區、杉林區、甲仙區、美濃區共11校，高雄市關心人道援助學會則以國內外醫療義診、防護衛教、台灣偏鄉英語教學扶植為主軸，足跡遍布亞洲、非洲、中南美洲，曾獲外交部頒獎外交之友的榮耀。台灣診有高雄市六龜區、彌陀區，台東長濱鄉和金門，深獲鄉親的信任和推崇。偏鄉英語教學扶植有新威國小、巴楠花實驗學校、杉林國校。

高雄市關心人道援助學會及高藝苑樂集團長期投入偏鄉音樂教育、英語教學及國內外醫療義診、防護衛教，這次也將安排偏鄉兒童登上衛武營國家音樂廳表演，展現他們自己天賦美聲，建立他們的自信，而慈善音樂會演出盈餘將投入2會公益慈善行動年度預算。

高雄市關心人道援助學會理事長黃良華表示，「原聲風情․維也納歌劇精華」慈善音樂會是難得的音樂饗宴，國際級演出帶領觀眾聆聽欣賞，領略優質美聲，享受歌劇名曲的盪氣迴腸獲得身心靈的滿足，同時邀請大家一起做公益，利人利己，購票請洽年代售票系統。