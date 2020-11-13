「照亮生命的曙光」慈善音樂會　18日宜蘭演藝廳淬鍊呈現

▲▼12/18晚的「照亮生命的曙光」音樂會，葛瑪蘭基金會要激勵人心。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

對全球局勢與疫情不穩定，在即將告別2020年的時刻，心中是否還保有對未來的希望？財團法人葛瑪蘭文化基金會首度與財團法人台北市視障音樂文教基金會，12/18（五）19時30分合作舉辦一場「照亮生命的曙光」慈善音樂會，因屬免費索票，歡迎大家至宜蘭演藝廳聆賞視障音樂家激勵人心的音樂盛會！

葛瑪蘭文化基金會表示，「照亮生命的曙光」慈善音樂會上半場主題為：「星辰」。首先登場的是全方位口琴音樂家李讓老師與台北市視障音樂文教基金會張育豪董事長的明盲合作，共同演繹「從夕陽西下的悲壯感慨到細數星辰的寧靜致遠」。

接著是宜蘭在地視障音樂家林景陽老師，帶來三種笛子家族的樂器演奏。深刻展現「星夜下的萬物歇息與內心對故鄉訴說不盡的愛」。另一位與宜蘭有深刻淵源的視障音樂家─王俊傑老師，則將以他溫暖的嗓音，搭配鋼琴自彈自唱，生動傳達了「宜蘭子弟外出打拼，披星戴月地思念著如母親般的故鄉，熬過每一個破曉時分」。

音樂會下半場主題為：「朝陽」，安排優秀的視障音樂家曾宜臻、陳光輝、周進發、白若佳組成「夢幻樂集」，4位演奏者的樂器分別為：高胡、笛子、古箏、鋼琴。曲目鋪陳從日出到天亮，大地恢復生機，完整表現「照亮生命的曙光」這個主旨。

葛瑪蘭文化基金會指出，如果黑暗無盡頭，何不讓音樂點亮生命？音樂是時間的藝術，音樂家努力淬鍊，將畢生所學壓縮在短短幾分鐘內呈現，給予眾曙光般的能量。「曙光」代表的是新的開始、新的希望。如果可以把每一刻都活到極致，就不需要靜靜地等待曙光，而是自己主動去追日。現在，就讓我們用音樂來迎接每一道曙光吧！

「照亮生命的曙光」慈善音樂會演出資訊

時間：2020年12月18日 (五) 晚上7:30

地點：宜蘭演藝廳（宜蘭市中山路二段482號）

索票日期：109年11月23日（週一）起於宜蘭演藝廳、葛瑪蘭汽車客運各服務據點，開放民眾免費索票，每人每場次限索2張票券，數量有限，索完為止。

洽詢電話：03-9606537分機18葛瑪蘭客運羅先生。

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