助愛奇兒家庭！天使心家族推公益禮盒、慈善音樂會

▲A Lin將於天使心家族線上慈善音樂會，邀您一起為愛奇兒家庭發聲。（圖／天使心家族提供）

生活中心／綜合報導

「我老了，孩子能交給誰？」是許多愛奇兒（身心障礙者）父母的疑問與無奈，財團法人天使心家族福利基金會，將在2022年元旦下午2點舉辦線上慈善音樂會，以及送禮盒做公益的活動，邀請大家透過行動及理念支持，陪年長愛奇兒父母走照顧孩子的最後一哩路。

台灣已進入高齡社會，照護資源供不應求，父母年長的愛奇兒(身心障礙者)，擔心未來能把孩子託付給誰照顧，天使心家族將服務父母延伸至愛奇兒將設立「愛奇兒服務機構」，明年以服務文山區愛奇兒家庭為先，預計未來三年內達到服務60到70位18歲以上愛奇兒。

▲延續天使心家族服務愛奇兒父母和手足經驗，未來將合併「愛奇兒服務機構」提供服務。（圖／天使心家族提供）

為籌募機構「愛奇兒服務機構」設立與服務經費，財團法人天使心家族福利基金會，2022年元旦下午2點舉辦「父母情 天使心」線上慈善音樂會，邀請夏韻芬小姐擔任主持人，以及多年來支持天使心的友好知名音樂家，包括小提琴家蘇顯達、鋼琴家陳冠宇、大提琴家陳世霖、演唱張瀚心等共同演出，當天天生歌姬A Lin也會以歌聲參與演出，藉由慈善音樂會的演出，讓民眾能夠深入了解愛奇兒家庭的故事。

演出歌唱家張瀚心老師回想起小時候，鄰居孩子只有晚上才會被媽媽帶出來，才又趕緊回家，長大才知道原來愛奇兒家庭要走出來是多麼不容易；天使心家族創辦人林照程是陳世霖大提琴家的啟蒙老師，分享小時候遇見老師與自已年紀相仿的女兒，卻如嬰孩的行為舉止並不明白為什麼，雖多年後看見老師依然談笑風聲，但當長大自已也成為父親後才體會，在老師笑容的背後，要成為一個愛奇兒的父母，需面對多少挑戰。

▲年節送天使心家族日本青森縣蜜蘋果禮盒享「蘋」安健康，助愛奇兒家庭。（圖／天使心家族提供）

歲末年終，財團法人天使心家族福利基金會邀大家送「蘋」安健康「日本青森縣蜜蘋果禮盒」，每售出一盒基金會就獲得260元服務經費，雲雀餐飲集團更加碼力挺愛奇兒家庭，每盒隨附100元餐飲折價券，力邀大家做公益支持天使心家族。

▲雲雀餐飲集團加碼助公益，買蘋果禮盒即享旗下餐廳100元折價券。（圖／天使心家族提供）

天使心家族公益「日本青森縣蜜蘋果禮盒」購買連結：https://reurl.cc/Yj5x0n

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