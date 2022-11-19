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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋案翻版？　應曉薇喊告台北市政府涉嫌「圖利誠品」

▲▼台北市K區地下街，誠品 。（圖／資料照／台北市政府）

▲誠品站前店位於台北火車站K區地下街，因疫情提前與北市府解約。（資料照／台北市政府）

實習記者李密／台北報導

台北市議員應曉薇上月踢爆，誠品生活公司在取得「台北車站K區地下街」後提前解約，再以關係企業「台詮公司」的名義再次投標，租金由每月826萬元降為409萬元，直接砍半。應曉薇批評，誠品曾向台北市市場處明確表達，會再度參與投標，市場處也曾公開回應不能再次參與。現北市府通過「台詮公司」資格審查，有縱容圖利之嫌，近日將會準備相關資料向檢調機關告發，維護市民福祉。市場處則回應，將待中央函釋結果，依法制作業程序處理。

上月遠雄大巨蛋案經台北地院一審宣判，趙藤雄違反貪汙治罪條例等罪判刑7年，台北市財政局前局長李述德因被控圖利廠商30億元，遭判9年。應曉薇指出，現「台北車站K區地下街商場招標案」有如大巨蛋案翻版，台北市市場處以受COVID-19疫情影響為由，於109年至110年間，分別給予誠品生活公司50%及75%減租，減免租金總計達7,277萬3,251元。

後來誠品生活公司又以相同理由申請提前解約，市場處同意於111年9月8日解約，並退還誠品生活公司6成的履約保證金1,982萬4,000元。雙方解約後，市場處竟與誠品生活公司就台北車站K區地下街簽訂租賃短約（租期自111年9月9日至12月31日），租金金額自原約每月826萬元，降為409萬元，讓誠品生活公司於解約後，再以低於原租金50%之條件，繼續經營4個月。

▲▼疫情 確診 誠品信義店 人稀少 三級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲誠品書店。（圖／記者屠惠剛攝）

應曉薇指出，誠品生活公司向市場處提出的申請解約函中，明確表示「後續本公司若有機會再次投標，亦將通過市府規劃之招標程序，盼有幸能以合於疫後市況之租金，再次取得本商場之經營權利」，已向市場處明確表達會再度參與投標，市場處也明確公開回應「誠品」不能再參與投標。

不過，「台北車站K區地下街商場」重新招標後，誠品生活公司借用關係企業「台詮公司」的名義投標，負責人陳怡林為誠品集團法務長，三次親自代表誠品生活公司與市場處主管進行履約保證金之調解。但市場處以不知陳怡林為負責人的「台詮公司」是誠品生活公司關係企業為理由，竟通過「台詮公司」資格審查。

應曉薇批評，市場處未能維護市民及台北市政府權益，一再讓步，對於誠品生活公司左手解約，右手簽約，5年即淨賺上億元的違法借用關係企業投標也睜一隻眼閉一隻眼，有縱容圖利之嫌。

應曉薇表示，將會於近日內檢具相關資料向檢調機關依法告發，以維公益及全體市民福祉。市場處則回應，將待中央函釋結果，依法制作業程序處理。

▼誠品生活。（圖／業者提供）

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

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