近5個月詐騙金額飆破4億！　打擊簡訊詐騙...刑事局曝教戰手冊

▲刑事警察局統計惡意簡訊詐騙被害數據下降9成。（圖／刑事局提供，下同）



記者邱中岳、黃資真／台北報導

全球疫情影響各國民眾生活習性的改變，網路使用增加，連帶詐騙案件也在各國肆虐，國人頻繁接收之假投資詐騙、假借貸及近期假冒衛生福利部紓困補助等釣魚簡訊，刑事警察局統計惡意簡訊詐騙數據111年8月至10月，被害件數下降90%，顯見政府跨部會合作共同打擊惡意簡訊詐欺犯罪初步達到成效。

據警政署刑事警察局統計，自111年6月至10月期間，詐欺案件發生數計12,807件、財損約新臺幣(以下同) 29億元，較去年同期增加1,921件(+17.64%）、4億1259萬餘元(+16.04%)，但破獲數亦較去年同期增加1,922件(+18.03%)。

另前揭詐騙案類中假網拍(含一般購物)、假投資、解除分期付款、假愛情交友及猜猜我是誰為前5名高發案類，約占全般詐欺案數7成，其中111年10月間假投資及猜猜我是誰案類已分別較7月下降3%及11%，顯示相關案例宣導及查緝已見初步成效。

事實上，於111年6月至10月期間，除向民眾發送防詐簡訊4,705.9萬則及攔阻詐騙簡訊3,677.5萬則、更透過電信業者執行人頭門號停、斷話4,427門，打擊、防制詐欺犯罪不遺餘力。

有鑑於詐騙手法推陳出新，且為防止民眾遭受詐騙的財產損失，行政院特別訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，成立「打詐國家隊」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關，持續透過報章媒體宣導外，並由165反詐騙諮詢專線彙整民眾檢舉、報案資訊，提供電信業者攔阻詐騙簡訊及阻絕境外詐騙電話；另建立跨機關間系統資料庫之介接，供檢警即時比對犯罪情資，以期前遏止詐欺犯罪。

刑事警察局呼籲，民眾若發現不明的投資訊息，除可善用「165全民防騙網」之「高風險賣場/詐騙LINE ID」專區每週公告的「詐騙LINE ID」資料，進行網路交友或投資前，為減低被騙風險，可至「金管會及投信公會（SITCA）」網站免費查詢投資網站是否經國內認證許可，另可於「165全民防騙臉書粉絲專頁」每週公布之假投資博弈網站參考（未經政府認證之網站可視為詐騙網站），手機iOS系統用戶可以透過開啟「過濾未知的寄件人」功能避免詐騙信息騷擾，亦可親自撥打反詐騙諮詢專線165諮詢，維護自身財產安全。