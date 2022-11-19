跨世代名家大集合　首屆真善美新聞研習營成孕育媒體人才新搖籃

▲「第一屆真善美新聞研習營」今開幕儀式邀請到眾多名人專家共襄盛舉，包含國寶級作家白先勇(左4)、國際佛光會中華總會長暨中華文化推廣協會理事長趙怡(右4)及熱心公益的永慶房屋董事長孫慶餘(右3)都出席支持活動。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者林璟倩／台北報導

由公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦為期3天的「第一屆真善美新聞研習營」今(11/19)舉行開幕儀式，邀請到台灣傳播圈眾多名人專家共襄盛舉，包含真善美新聞研習營總召集人同時也是國際佛光會中華總會長暨中華文化推廣協會理事長趙怡、文學巨擘白先勇、婦聯會主委雷倩、人間福報總主筆柴松林、遠見天下文化事業群創辦人高希均、世新大學校長陳清河…等，長期熱心參與公益的永慶房屋董事長孫慶餘也出席力挺這項有意義的活動共同勉勵學子。

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▲真善美新聞研習營總召集人趙怡表示，希望透過新聞研習營活動培育未來媒體從業人才。

總召集人趙怡說明，此次舉辦真善美新聞研習營源自佛光山星雲大師對於傳播界倫理的重視，過去由公益信託星雲大師教育基金創辦的真善美新聞貢獻獎鼓勵媒體從業人員已10年有餘，如今轉運用為真善美新聞研習營活動，希望從根本提升新聞媒體人才素質，特別取法早年救國團舉辦的新聞營培訓出許多媒體菁英，希望再度透過活動成為孕育媒體人才搖籃。尤其現今社會傳媒生態急速多變，新聞倫理與新聞節目的品質卻未見提升，因此希望培養一批兼具責任感與競爭力的媒體菁英，因應新時代的變局與傳播產業改革所需。

國寶級文學家白先勇親自出席也成為一大亮點，他認為現場的學生都是台灣媒體未來的希望，勉勵大家提升自己的文學、歷史修養，發揮自己的影響力，他更期望媒體人不論世事多麼混亂，都不容許悲觀。主辦方公益信託星雲大師教育基金諮詢委員暨佛光山寺住持心保和尚表示，希望藉由活動傳遞新聞能俱足真善美特質，不只新聞報導都要是真實的，更希望媒體多報導光明面新聞，為社會帶來希望，影響社會正向風氣。

▲婦聯會主委同時也是資深媒體人雷倩勉勵年輕學生恪守新聞倫理，不要忘記未來從業做的每件事都具影響力。

從業40年、熟悉國際媒體環境的資深媒體人雷倩在「新聞倫理與社會發展」主題論壇上分享自己對國際媒體環境的觀察，她認為新聞不光只是「新」，而是要報導有新聞價值的消息。雖然社群發展讓新聞傾向AI大數據化導致閱聽者接收媒體訊息愈來愈碎片化，她認為媒體報導仍可以透過文字、鏡頭的技巧做出對社會有益的報導。她提醒現場有志加入媒體圈的年輕學生們，不要忘記自己未來的工作，即使你只是個最基層的小編輯，每天所做的事情都是有影響力的， 記得跳出舒適圈，時時反思自己是否做出有價值的報導，不忘盡到新聞的社會責任。

▲為期3天的真善美新聞研習營從全台遴選60位學生參加，並邀請眾多媒體知名人士共襄盛舉。

第一屆真善美新聞研習營於11/18~11/20於台北花園大酒店舉辦，期間安排學員參訪YahooTV、聯合報，並舉辦媒體論壇邀請電視、報章雜誌、數位新媒體以及具新聞傳播背景的大師級專家以及多位網紅探討「新聞倫理與社會發展」、「傳播職涯創新力」、「劇場事業」以及「社群自媒體與網紅經濟」，也針對學員分為六組進行分組競賽。趙怡表示，此次報名學生非常踴躍，最終在全台300多位報名者中遴選出60位有志從業的菁英學生參與，活動結合就業及持續性職涯輔導，希望能協助學生預先接觸實務作業，成為未來就業的助力。