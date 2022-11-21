與罹癌母親共同創業　研發如現磨的中式養生杏仁奶

▲留嘉珍母女倆攜手創業讓「家裡每天現磨的杏仁奶」商品化，打造出即買即飲的中式風味。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

在傳統中醫觀念中有止咳潤肺之效的杏核仁，常以杏仁茶之姿出現在眾人面前，一般人印象中的杏仁奶多由堅果杏仁製成。從小喝母親現磨杏核仁長大的留嘉珍，見母親罹患肺腺癌，遂將喝杏仁養生的想法付諸行動，母女倆攜手創業讓「家裡每天現磨的杏仁奶」商品化，打造出即買即飲的中式風味杏仁奶。

擁有科技背景的優源好食創辦人留嘉珍在德國居住時，看到環保意識高的歐美國家重新思考酪農與畜牧業對環境的影響，察覺到植物奶興起的趨勢。幾年前從事碾米加工事業的母親秀美被診斷出可能罹患肺腺癌，留嘉珍想讓母親天天喝到杏仁漿保養的念頭越發強烈 。「要每天喝到就不能靠天天現磨」，於是隨著植物奶潮流轉身投入食品業，推出留家人的日常口味、市面較少見的杏核仁杏仁奶。

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▲有了好食好事加速器的助力，優源好食放眼國際，目標將華人美味養生飲品推廣至全世界。

一般市售植物奶多磨成粉再兌水，優源好食堅持要原粒研磨才能保持杏仁奶柔滑細緻口感，然而市面上沒有因應的生產線，耗時兩年才生產出第一批產品；除了製程講究外，優源好食的紙包材大部分採用再生木材的木漿，並委託獲得碳足跡認可標章的工廠代工，減少碳足跡排放，追求健康同時也以行動響應環保。

身為食品業門外漢的留嘉珍，創業路上一一挑戰營養學、製程、通路等難題，今年加入由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會加速器，她感覺「好像就水到渠成了」。業師協助連結新商品所需原料的人脈，基金會專案經理也幫忙介紹新通路，有了加速器的助力，優源好食放眼國際，目標將華人美味養生飲品推廣至全世界。

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