　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與罹癌母親共同創業　研發如現磨的中式養生杏仁奶

▲▼與罹癌母親共同創業　研發如現磨的中式養生杏仁奶。（圖／業者提供）

▲留嘉珍母女倆攜手創業讓「家裡每天現磨的杏仁奶」商品化，打造出即買即飲的中式風味。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

在傳統中醫觀念中有止咳潤肺之效的杏核仁，常以杏仁茶之姿出現在眾人面前，一般人印象中的杏仁奶多由堅果杏仁製成。從小喝母親現磨杏核仁長大的留嘉珍，見母親罹患肺腺癌，遂將喝杏仁養生的想法付諸行動，母女倆攜手創業讓「家裡每天現磨的杏仁奶」商品化，打造出即買即飲的中式風味杏仁奶。

擁有科技背景的優源好食創辦人留嘉珍在德國居住時，看到環保意識高的歐美國家重新思考酪農與畜牧業對環境的影響，察覺到植物奶興起的趨勢。幾年前從事碾米加工事業的母親秀美被診斷出可能罹患肺腺癌，留嘉珍想讓母親天天喝到杏仁漿保養的念頭越發強烈 。「要每天喝到就不能靠天天現磨」，於是隨著植物奶潮流轉身投入食品業，推出留家人的日常口味、市面較少見的杏核仁杏仁奶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼與罹癌母親共同創業　研發如現磨的中式養生杏仁奶。（圖／業者提供）

▲有了好食好事加速器的助力，優源好食放眼國際，目標將華人美味養生飲品推廣至全世界。

一般市售植物奶多磨成粉再兌水，優源好食堅持要原粒研磨才能保持杏仁奶柔滑細緻口感，然而市面上沒有因應的生產線，耗時兩年才生產出第一批產品；除了製程講究外，優源好食的紙包材大部分採用再生木材的木漿，並委託獲得碳足跡認可標章的工廠代工，減少碳足跡排放，追求健康同時也以行動響應環保。

身為食品業門外漢的留嘉珍，創業路上一一挑戰營養學、製程、通路等難題，今年加入由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會加速器，她感覺「好像就水到渠成了」。業師協助連結新商品所需原料的人脈，基金會專案經理也幫忙介紹新通路，有了加速器的助力，優源好食放眼國際，目標將華人美味養生飲品推廣至全世界。

觀看完整故事：https://reurl.cc/4Xp9ND

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉
快訊／北市松山工地1人遭土方活埋！　救出已無呼吸心跳
汪小菲放話「明天來台」！　砲轟徐媽：見面說你們家敢嗎
金馬獎收視率出爐！　最高點落在這2人
「戶外脫口罩」最快月底上路！　關鍵2指標曝
韋汝爆小黃瓜案！王思佳親發聲打臉　「有人為通告說謊還道歉」
快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電！　司機無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉！網瘋朝聖

口罩戴到煩「解禁就會脫？」　一票人曝3原因：繼續戴著很棒

買便當見2配菜！他嘆「相當不可取」　網支持： 會直接翻臉

虎航「12／24開航峴港」　單程優惠機票1299元！明10時限時開賣

「戶外脫口罩」最快月底上路！　王必勝曝關鍵2指標

今起快篩陽不能投票！陳培哲推「穿隔離衣投」　王必勝：可行性不高

華航「皮卡丘彩繪機CI」明年改飛沖繩！模型機、限定點心今開賣

上周累計12萬8420例本土「再創新低」！今年1.3萬死66%未打滿3劑

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉！網瘋朝聖

口罩戴到煩「解禁就會脫？」　一票人曝3原因：繼續戴著很棒

買便當見2配菜！他嘆「相當不可取」　網支持： 會直接翻臉

虎航「12／24開航峴港」　單程優惠機票1299元！明10時限時開賣

「戶外脫口罩」最快月底上路！　王必勝曝關鍵2指標

今起快篩陽不能投票！陳培哲推「穿隔離衣投」　王必勝：可行性不高

華航「皮卡丘彩繪機CI」明年改飛沖繩！模型機、限定點心今開賣

上周累計12萬8420例本土「再創新低」！今年1.3萬死66%未打滿3劑

卡達世界盃售出近300萬張門票　相關營收破紀錄達75億美元

苗栗縣長選舉第2場電視政見會登場　5選將再闡述政見催票　

天母貴婦發威　大葉高島屋周慶2小時3位百萬刷手現身

只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

全新創舉！台南視覺系手搖杯加入「葡萄糖胺、維生素D凍」

她揭「韓國瑜怎麼對付陳其邁」　批低級騙術、毫無新梗

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

國泰金未分配盈餘逾2400億　但明年股利發放恐不如今年

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

生活熱門新聞

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管一聽秒打槍

古月胡錯了？她報姓氏「正確說法」超尷尬

幼稚園女童參加生日趴　要送3千元禮物

下殺1.5折！好市多「少女色帆布鞋」197元

全台有雨！明晚起連下4天　水氣最多時間曝

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

旺宏科學獎揭曉「鄭名揚靠漫畫摘金」　陳奕嫚「讓蟑螂痛痛」奪銀

騎士「搖擺蛇行」！結局讓萬人喊療癒

快訊／一蘭拉麵宣布漲價！12／1起調整價格

3歲童全身癢1個月！醫看媽揪元凶

今雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

小黃嗆騎士「不能騎中間」　警當場洗臉

更多熱門

相關新聞

仁寶電腦單車公益行　送愛助花蓮特況家庭

仁寶電腦單車公益行　送愛助花蓮特況家庭

自2020年起席捲全球的COVID-19疫情，對百工百業衝擊甚鉅；東部地區有許多台灣世界展望會所服務的的弱勢家庭，在這波疫情當中，家庭生活景況更顯雪上加霜與困頓，面對突如其來的疫情，展望會依舊堅守對弱勢家庭的照顧，持續提供生活援助金以及社工同仁定期訪視案家，陪伴與輔導孩子們於此艱難的時刻，依然能夠穩定學習，減輕家長心中的擔憂，待艱難過去，重迎盼望。

真善美新聞研習營媒體人才新搖籃

真善美新聞研習營媒體人才新搖籃

微笑樂齡嘉年華　樂齡人生我做主

微笑樂齡嘉年華　樂齡人生我做主

青埔藝術力全面啟動！樺龍首辦藝術節傳承土地共榮信念

青埔藝術力全面啟動！樺龍首辦藝術節傳承土地共榮信念

東森集團號召員工捐出136袋熱血

東森集團號召員工捐出136袋熱血

關鍵字：

公益頂新和德文教基金會

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面