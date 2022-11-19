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暴雪襲北美！紐約州長發布緊急狀態　積雪深度達167cm

▲▼紐約州民眾努力清除車頂上積雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約州民眾努力清除車頂上積雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國紐約州受到「湖泊效應」影響，在本周末降下大雪，有的城市積雪深度達到167公分，水牛城更在數小時內下了一個月份的降雪量，導致70％航班取消、多間學校停課，還造成至少2人死亡。州長侯可17日宣布，紐約州共有11個郡進入緊急狀態，民眾須保持警惕。

根據CNN報導，紐約州西部地區周末降下大雪，尤其蘭花公園市（Orchard Park）的積雪在18日晚間一度達到66英吋（約167公分），幾乎等同於一個人的高度。這場暴風雪還造成2人死亡，據了解是在排除積雪時心臟病發身亡。

CNN氣象專家沃德（Taylor Ward）表示，當一個相對溫暖的湖面上出現強烈冷空氣時，溫度衝突導致天氣不穩定，加上風向因素就會在湖岸邊出現降雪。CNN指出，水牛城（Buffalo）在短短幾個小時內就出現平均一個月的降雪量，創下近22年來11月份降雪最多紀錄。

州長侯可（Kathy Hochul）目前已宣布紐約州11個郡進入緊急狀態，呼籲居民必須在周末保持警惕，「這場暴風雪可能會非常嚴重，可能會像2014年11月造成11人喪命的暴風雪一樣威脅人們的生命。」

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