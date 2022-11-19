拜登狂讚俄羅斯「大肌肌」攝影師：我才不在乎他是哪國人

▲拜登出席印尼峇里島G20峰會。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登日前出席G20峰會，在一個與各國元首非正式交流的場合上，突然注意到一個身材壯碩的俄羅斯攝影師，而且即使知道他是哪一國人之後，也表示自己不在乎。

拜登表示，「看，這傢伙的二頭肌真大，讓我感到吃驚，比我的小腿還粗，我希望我們站在同一邊」。

"There's a man. I hope we're on the same side."



"Sir... he's Russian."



"I don't care who he is. He's got some real biceps. We call them guns." pic.twitter.com/OKqRRi614b — Timothy Burke (@bubbaprog) November 16, 2022

突然有人提醒，「先生，他是俄羅斯人」。拜登卻回答，「我不在乎他哪國人啦，他有一個真正的二頭肌，我們稱這個叫做『槍』」。

▲俄羅斯第一頻道的攝影師紹爾莫夫（Yuri Sholmov），因為肌肉很大被拜登注意到。（圖／翻攝自telegram）



根據俄羅斯媒體RT報導，被拜登注意到的攝影師，是俄羅斯第一頻道（Russia-1）的攝影師紹爾莫夫（Yuri Sholmov）今年41歲，參與過多次拍攝國際元首的會議場合。