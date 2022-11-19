新創大騙局！矽谷「女版賈伯斯」遭判11年　曾號稱1滴血驗百病

▲美國矽谷新創公司Theranos創辦人霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國矽谷新創公司Theranos號稱能「以1滴血驗百病」驚豔全球，估值一度突破90億美元，創辦人霍姆斯更被封為「女版賈伯斯」知名度暴增，但2015年被踢爆數字造假後，這位美女企業家形象一夜毀滅，今年1月加州法院陪審團裁定4項詐欺罪名成立，18日確定判刑11年3個月，明年4月將入監服刑。

霍姆斯於今年1月被加州聖荷西法院陪審團裁定4項詐欺罪名成立，法院在18日宣判她必須服刑11年3個月，聯邦地區法院法官戴維拉（Edward Davila）命令她於2023年4月27日向獄政機關報到。根據規定霍姆斯可在14天內提出上訴，律師會爭取讓霍姆斯在上訴期間保釋出獄。

▲霍姆斯牽著母親和男友的手到法院聽取判決。（圖／達志影像／美聯社）



霍姆斯（Elizabeth Holmes）19歲從史丹佛大學輟學，創立Theranos公司，標榜一種革命性技術，只需「一滴血和一台儀器」就可用低廉的價格進行數百項健康檢測，進而徹底改變醫學，吸引許多大牌投資人，獲得近10億美元（約新台幣276億元）資金，鼎盛時期公司估值超過90億（約新台幣2480億元），更被《富比士》雜誌評為美國最年輕的女性億萬富翁，儼然成為矽谷女神。

這場看似完美的騙局在2015年被戳破，《華爾街日報》踢爆Theranos內部測試存在大量誤差，且仍使用傳統的抽血方式，並在外部實驗室進行檢測，霍姆斯頓時從矽谷神話淪為詐欺嫌疑犯。Theranos的衰落比當年的崛起更加受到關注，後來也被拍成多部紀錄片、劇情片和電視節目。

How things change. Here are some magazine covers featuring Elizabeth Holmes in 2014-2015. pic.twitter.com/1p9e4s7UNJ — Ramnath (@rmnth) December 17, 2021

霍姆斯的律師唐尼（Kevin Downey）18日針對判決進行辯論時表示，她與其他詐欺犯不同，霍姆斯並沒有利用這些資金來享樂，而是用於發展醫療技術。諷刺的是，霍姆斯在1月被定罪後，仍在IG發出各種和男友伊凡斯（Billy Evans）四處玩樂的照片，彷彿不受到任何判決影響。

唐尼請求法庭寬容量刑，除了霍姆斯和其他白領詐欺犯的犯案目的不同外，她現在還帶著一個年僅1歲大的兒子，目前肚子裡也懷有第二胎，希望能判處居家監禁，或等到產後再入監服刑，但刑期應避免超過18個月，避免對孩子帶來不利影響。

加州大學戴維斯分校（UC Davis）法學副教授德莫斯（George Demo）力挺法官判決，「這證實了在矽谷，詐欺不能偽裝成創新。」聯邦檢察官申克（Jeffrey Schenk）指出，洛姆斯的律師聲稱，她沒有從詐欺中獲得經濟利益，「但她從詐欺中獲得名譽和崇拜，即便沒有獲得經濟利益，她也仍在享受這些福利。」

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