新創大騙局！矽谷「女版賈伯斯」遭判11年　曾號稱1滴血驗百病

▲美國矽谷新創公司Theranos創辦人霍姆斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國矽谷新創公司Theranos號稱能「以1滴血驗百病」驚豔全球,估值一度突破90億美元,創辦人霍姆斯更被封為「女版賈伯斯」知名度暴增,但2015年被踢爆數字造假後,這位美女企業家形象一夜毀滅,今年1月加州法院陪審團裁定4項詐欺罪名成立,18日確定判刑11年3個月,明年4月將入監服刑。

霍姆斯於今年1月被加州聖荷西法院陪審團裁定4項詐欺罪名成立,法院在18日宣判她必須服刑11年3個月,聯邦地區法院法官戴維拉(Edward Davila)命令她於2023年4月27日向獄政機關報到。根據規定霍姆斯可在14天內提出上訴,律師會爭取讓霍姆斯在上訴期間保釋出獄。

▲霍姆斯牽著母親和男友的手到法院聽取判決。(圖/達志影像/美聯社)



霍姆斯(Elizabeth Holmes)19歲從史丹佛大學輟學,創立Theranos公司,標榜一種革命性技術,只需「一滴血和一台儀器」就可用低廉的價格進行數百項健康檢測,進而徹底改變醫學,吸引許多大牌投資人,獲得近10億美元(約新台幣276億元)資金,鼎盛時期公司估值超過90億(約新台幣2480億元),更被《富比士》雜誌評為美國最年輕的女性億萬富翁,儼然成為矽谷女神。

這場看似完美的騙局在2015年被戳破,《華爾街日報》踢爆Theranos內部測試存在大量誤差,且仍使用傳統的抽血方式,並在外部實驗室進行檢測,霍姆斯頓時從矽谷神話淪為詐欺嫌疑犯。Theranos的衰落比當年的崛起更加受到關注,後來也被拍成多部紀錄片、劇情片和電視節目。

How things change. Here are some magazine covers featuring Elizabeth Holmes in 2014-2015. pic.twitter.com/1p9e4s7UNJ