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「史上第1」候選人選前7天被教召　他喊一定報到：責任來我就扛

▲▼史上第1人！候選人選前7天要教召　不請假「教召比選舉重要」。（圖／翻攝自洪鑫任臉書） 

▲「史上第1人」議員候選人選前7天竟被教召。（圖／翻攝自洪鑫任臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

2022九合一選舉進入最後倒數，候選人紛紛卯足全力拜票，不過台中市南屯區議員候選人「洪鑫任」卻必須從選戰中脫身，原因是他收到國軍教召通知書，選前7天必須入營接受軍事訓練，但他認為比起選舉，保衛家園更重要，決定前往報到盡義務，成為台灣史上第一位投票前七天被教召的候選人。

台中市南屯區議員候選人洪鑫任18日表示，2022九合一選戰倒數7天，本是各候選人把握最後時間，全力衝刺爭取選民支持的黃金周，不過他日前收到國軍教召通知書，11月19日至25日必須到台中成功嶺營區，進行為期7天的教育召集訓練。

洪鑫任認為，教召是以有效恢復教召員戰鬥技能為目的，強化後備軍人熟悉戰場環境與戰鬥技能，近期看到俄羅斯入侵烏克蘭，再對比台灣面對共軍威脅，他身為台灣年輕世代，保家衛國義無反顧，「責任來，我就扛，比起選舉，保衛家園更重要，愛台灣不是嘴巴說說，更是身體力行，用行動證明，面對國民義務，我勇於承擔。」

洪鑫任直言，面對選舉期間突然收到的教召令，他大可推託或是請假，「但細數在朝高官、民代，許多人想盡辦法『閃兵』，這次保衛國家的責任一來，小洪一肩扛起」、「未來小洪順利當選市議員，面對市政問題，一定也是勇於承擔、勇於突破！」

他說，這次收到教召通知，確實一度左右為難，主要是時間太敏感，教召25日下午4點結束，距離投票就剩下「黃金6小時」，儘管如此他仍決定前往報到盡義務，「這個決定，競選團隊與親友都表示支持，並告訴小洪不用擔心，團隊與親友團都會全力支持，小洪可以安心地在成功嶺接受教育召集訓練」。

▲▼史上第1人！候選人選前7天要教召　不請假「教召比選舉重要」。（圖／法務部）

▲《兵役法》第43條規定，因特殊事由而無法應召，經國防部核定後可免召。（圖／法務部）

根據《兵役法》第43條規定，受教育召集者若有「患病不堪行動者」、「家庭發生重大事故，必須本人處理者」、「中等以上學校在校之學生」、「民意代表正值開會期中者」、「因事赴國外者」、「航行國外之船員，正在航行中者」、「有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中者」、「其他因特殊事由而無法應召者」等情況，即可免召。根據上述第8點，洪鑫任其實有機會請假，不過他決定盡國民義務，成為台灣史上第一位投票前七天被教召的候選人。

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