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蔡其昌猛批市政排倒數！盧秀燕舉這例神反擊：你都不罵前任？

▲台中市長政見辯論會今天登場，現任市長盧秀燕細數過去政績。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市長政見辯論會今天登場，現任市長盧秀燕細數過去政績。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者陳韻如／台中報導

台中市長政見會15日晚間舉行，現任市長盧秀燕與對手蔡其昌火藥味十足。蔡其昌直指，台中市各項排名都倒數，更用「慶記之都」來稱台中，自己無法接受台中市的競爭力一直在衰退。對此，盧秀燕卯足火力反擊，提出前任市長林佳龍一上任就砍了老人健保補助等，「請問蔡副院長為什麼都不表示意見」。

民進黨台中市長候選人蔡其昌拿出雜誌評比表示，台中各項評比不是倒數就是最後一名。他稱，自己出生到結婚生子都住在台中，無法接受自己所愛的城市、故鄉競爭力一直衰退。

對此，盧秀燕也拿出評比反擊，表示台中市被評比為生活品質第一、幸福城市第一，這些都是「不爭的事實」。她話鋒一轉提到，選舉快到，候選人會提出很多政見，要開幾條都可以，「但能說到做到？」

盧秀燕表示，她的前任市長林佳龍當初競選時，也說胡志強市長的老人健保補助很好，他上任後不但會實施，還要繼續加碼，但一上任後就砍掉老人健保補助，增加年輕人的負擔，就連東豐快也停工，「請問，跟我競選的蔡副院長為什麼都沒有表示意見？」

此外，蔡其昌把台中批評的一無是處，還稱台中市慶記之都，「這真的是大家的感受嗎？需要到了選舉就這樣抹黑嗎？」，她指出，高雄近日發生許多槍擊案，其中一起刑案還開了15槍，蔡副院長應該要表示一下。

盧秀燕表示，根據中央警政署評比，六都發生槍擊最少的是台中市，而且「每案必破」，選民要愛護自己城市，大家共同努力，讓這個城市更美好安全。

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