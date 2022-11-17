侯友宜：艾司摩爾在新北「投資300億」建廠　進駐2000名員工

▲侯友宜16日晚間接受「館長」訪問，表示新北市早就與艾司摩爾有接觸，第一期應有新台幣300億元投資，約有2000名員工進駐。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

新北市長侯友宜16日晚間表示，樂見荷商艾司摩爾投資台灣落腳林口工一工業區，第一期將投資新台幣300億元，約有2000名員工進駐。市府說，會與中央合作提供投資行政協助。

荷商艾司摩爾（ASML）決定加碼投資台灣，規劃在新北市林口工一產業園區內新建廠區，擴大產能。

國民黨新北市長候選人侯友宜今天晚間接受網紅「館長」陳之漢直播節目「誰來Talk館」訪問時，被問到上述議題。他說，市府在新北市林口工一的土地重整，樂見促成艾司摩爾大廠在新北加碼投資。他說，市政府早就與艾司摩爾有接觸，第一期應有新台幣300億元投資，約有2000名員工進駐。

侯友宜說，新北市林口近期發展環境良好，從他剛到新北市的7萬人成長至今已12萬人，也有新設外國學校，但交通建設也應該要加強一點。

市府經濟發展局長何怡明晚間接受中央社記者訪問證實，艾司摩爾第一期的投資金額為新台幣300億元，這些包括研發與廠房、設備等，相關細節尊重業者對外說明。

何怡明表示，全球尖端半導體製造的重要廠家就是台積電、和荷蘭半導體製造設備企業ASML（艾司摩爾），她形容，艾司摩爾可說是「護國神山的護國神山」，該公司也是市府招商的重要潛在廠商口袋名單，今年5月與艾司摩爾接觸。

何怡明說，艾司摩爾初始要在桃園市華亞科技園區的研發中心旁土地擴廠，但市府認為這是相當重要的投資招商案，於是積極遊說與強勢推銷落腳林口，6至7公頃的土地超過原來在華亞土地的8倍大。

她表示，林口工一市地重劃後，預定配回超過6公頃的國有土地，由市府與國有財產署合作招商；後來，國有財產署因政策自己招商，因國家經濟發展不分藍綠黨派，市府樂與中央合作，於是轉介艾司摩爾，以設定地上權方式投資。

何怡明說，艾司摩爾預定地位於林口工一的主要道路第一排三角窗地帶，將來也會是很重要的亮眼門面與地標。經發局會加速協助核心產業製造與研發的污水處理的都市計畫變更、廠房興建相關執照行政作業。

何怡明表示，期盼艾司摩爾這項重大投資案帶來周邊產業鏈的聚落效應，歐洲合作廠商也來林口工一發展。經發局將扮演招商一條龍的角色，媒合地主與需求土地廠商互利。

經發局說，林口工一已預計有6項投資案接近成熟，18日、19日還要舉行媒合說明會，艾司摩爾落腳新北，讓打造林口工一為高科技產業園區更有信心。

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