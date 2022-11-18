　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇「外遇說」酸王世堅　1天3文反打：不然就不要加入政黨啊

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅日前表示，7年前大巨蛋的議會提案欠黃珊珊一個人情，公開稱讚黃，卻因此被綠營支持者圍攻，感嘆「虧欠黃珊珊、靈魂不受黨紀管」。對此，前桃園市議員王浩宇以外遇、出軌形容王世堅的行為，「政黨就像婚姻，應該互相信任尊重，不應該有出軌行為」、「反正你一直都是這樣」。

王浩宇18日發出3文談王世堅，首先針對王世堅說「靈魂不受黨紀管」一事表示，「乾脆說雖然我愛我太太，但靈魂不受婚姻管好了，反正你一直都是這樣。」

面對王世堅說遭到網軍、側翼攻擊，王浩宇在第二篇文表示，王世堅可以分析臉書上留言的支持者政治傾向為何，「這兩天罵你的才不是網軍，罵你的是民進黨的黨員、支持者。」

▲▼ 。（圖／翻攝自王浩宇FB）

▲前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

「我是民進黨黨員，沒有被開除黨籍。」王浩宇在第三篇文中表示，近日民進黨中央黨部、陳時中總部、王世堅服務處不斷接到黨員、非黨員的支持抱怨電話，數量達到上百通。

他認為，王世堅將此事歸咎於他發動側翼網軍攻擊，但事實並非如此，而是王世堅近幾個月都在操弄感性、理性支持，在黃珊珊、陳時中及之間故意搞戰略模糊，在藍色、綠色媒體發言有所差異，這些行為支持者都在看眼裡。

王浩宇指出，這兩天他受到很多支持王世堅的國民黨、民眾黨網友攻擊，「我還是要提醒王議員，這些人不是本黨的支持者，也不會對你的選舉有任何好處，為了你個人的聲量傷害陳時中的選情，我覺得很不道德。」

王浩宇表示，已經是本黨提名議員了，就從頭尾都應該唯一支持陳時中，沒有什麼感性、個人支持的道理跟藉口，還黃珊珊人情不一定要這樣公開表態吵新聞，可以私下送禮物、請吃飯，「政黨就像婚姻，應該互相信任尊重，不應該有出軌行為，沒有人搞外遇還到處宣傳的，希望世堅議員能理解，也能從今天開始清楚支持本黨提名的台北市長候選人：陳時中。」

此外，有網友在該文下方留言，「人家投票是自己個人的權利，需要你來說三道四？誰說一定要忠於黨行為嗎？」對此，王浩宇回應「不然就不要加入政黨啊。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
ASML「年薪160萬」起跳　非理工背景有機會加入
冒充梨泰院遺屬「拉鄭雨盛手痛哭」！　母子騙物資遭逮
高雄最扯「水溝蓋機車道」　網罵翻4天後消失了
每天都運動！男心律不整「一天達3萬次」　妻問一句揪出問題
謝忻緊靠《全明星》男星！　畫面全被拍
快訊／金馬第一獎搶先開出！觀眾票選獎出爐
俄軍恐怖酷刑室曝光！　63具遺體死前被凌虐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「史上第1」候選人選前7天被教召　他喊一定報到：責任來我就扛

綠營控「謝國樑動員二信校友拉票」　基隆市議員張淵翔喊冤反駁

王浩宇「外遇說」酸王世堅　1天3文反打：不然就不要加入政黨啊

柯宇綸被說「塔綠班」怒告網友　法官判敗訴：高價值政治言論

獨／張善政、鄭運鵬強攻對方本命區！　藍「義勇軍」自發抵抗綠營抹黑戰

陳時中指「吃過飯的不知幾萬人」　徐巧芯諷：真的很愛飲宴

基隆好好住落實居住正義　陳薇仲公布「青年世代神隊友」政見

北市5選區／劉耀仁喊從未有選舉是穩上、罹癌正妹：最低薪資4萬起跳

世界德州撲克巡迴賽登陸台北！　柯文哲盼：辦比賽帶動觀光

力挺王惠美姐！燕子+漢子明天合體　 臉書再倡彰化捷運引熱議

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

三花貓主動示好磨蹭狗狗　下秒突變臉揍2拳牠傻眼！

「史上第1」候選人選前7天被教召　他喊一定報到：責任來我就扛

綠營控「謝國樑動員二信校友拉票」　基隆市議員張淵翔喊冤反駁

王浩宇「外遇說」酸王世堅　1天3文反打：不然就不要加入政黨啊

柯宇綸被說「塔綠班」怒告網友　法官判敗訴：高價值政治言論

獨／張善政、鄭運鵬強攻對方本命區！　藍「義勇軍」自發抵抗綠營抹黑戰

陳時中指「吃過飯的不知幾萬人」　徐巧芯諷：真的很愛飲宴

基隆好好住落實居住正義　陳薇仲公布「青年世代神隊友」政見

北市5選區／劉耀仁喊從未有選舉是穩上、罹癌正妹：最低薪資4萬起跳

世界德州撲克巡迴賽登陸台北！　柯文哲盼：辦比賽帶動觀光

力挺王惠美姐！燕子+漢子明天合體　 臉書再倡彰化捷運引熱議

「史上第1」候選人選前7天被教召　他喊一定報到：責任來我就扛

綠營控「謝國樑動員二信校友拉票」　基隆市議員張淵翔喊冤反駁

台南學甲88槍擊案犯嫌　台南地院再度駁回聲押

ASML碩士工程師「年薪160萬」起跳　非理工背景有機會加入

冒充梨泰院遺屬「拉鄭雨盛手痛哭」！　母子騙物資遭逮：因為太餓了

黃鐙輝每晚激動怒罵　鄰居擔心問萁萁...真相曝光超爆笑

女學生飯店洗澡「對視倒掛女」崩潰！一堆人講出店名：這邊超恐怖

遠離更年期不適感　三大撇步報你知

媽媽賴床！　汪伸長脖子高角度緊盯：快起來帶我上廁所

「桌球教父」莊智淵拍落伊朗一哥！　挺進亞洲盃4強

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

即／遭控散布吳佩芸私密片！網媒社長發聲明回應了

王世堅喊靈魂不受黨紀管！她酸忘記代表人民

YouBike1.0年底退場　北市籲：新北騎往北市民眾改用2.0

沈富雄預言：徐巧芯16年後可能當總統

竹科名人4分析「為何挺沈慧虹」

陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

吳佩芸曾因泳裝照惹議　又陷私密片風暴

王世堅氣到嘴唇發抖！臉書火速被灌爆

蔡壁如罕見動怒　「相信新竹可以贏」

麥當勞女孩選基隆議員　頻遭變態騷擾+言語羞辱

更多熱門

相關新聞

被王世堅讚「正直清廉」　黃珊珊回應：這只是公僕最基本的操守

被王世堅讚「正直清廉」　黃珊珊回應：這只是公僕最基本的操守

民進黨台北市議員王世堅日前稱「欠黃珊珊一個人情」，遭前桃園市議員王浩宇批評他違反黨紀，兩人因此槓上、吵得不可開交。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊18日透過臉書發文喊話，她與王世堅兩人就是志同道合的戰友，沒有誰欠誰，「要謝謝王世堅的肯定，但我認為正直清廉只是公僕最基本的操守。」

柯文哲稱「被沒讀書的質詢」　王世堅反嗆：勿用文憑主義看待他人！

柯文哲稱「被沒讀書的質詢」　王世堅反嗆：勿用文憑主義看待他人！

票投黃珊珊？　還原王世堅遭圍剿原句：我欠她這一次

票投黃珊珊？　還原王世堅遭圍剿原句：我欠她這一次

王世堅記者會「7大金句」　鄉民跪喊封神

王世堅記者會「7大金句」　鄉民跪喊封神

被罵太監！王浩宇要告王世堅

被罵太監！王浩宇要告王世堅

關鍵字：

王浩宇王世堅

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

《全明星4》黃隊成員不忍了！

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

男為母豬接生　結果自己死了

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

女客武陵農場倒地！無呼吸心跳送醫不治

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面