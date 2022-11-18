王浩宇「外遇說」酸王世堅　1天3文反打：不然就不要加入政黨啊

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅日前表示，7年前大巨蛋的議會提案欠黃珊珊一個人情，公開稱讚黃，卻因此被綠營支持者圍攻，感嘆「虧欠黃珊珊、靈魂不受黨紀管」。對此，前桃園市議員王浩宇以外遇、出軌形容王世堅的行為，「政黨就像婚姻，應該互相信任尊重，不應該有出軌行為」、「反正你一直都是這樣」。

王浩宇18日發出3文談王世堅，首先針對王世堅說「靈魂不受黨紀管」一事表示，「乾脆說雖然我愛我太太，但靈魂不受婚姻管好了，反正你一直都是這樣。」

面對王世堅說遭到網軍、側翼攻擊，王浩宇在第二篇文表示，王世堅可以分析臉書上留言的支持者政治傾向為何，「這兩天罵你的才不是網軍，罵你的是民進黨的黨員、支持者。」

▲前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）



「我是民進黨黨員，沒有被開除黨籍。」王浩宇在第三篇文中表示，近日民進黨中央黨部、陳時中總部、王世堅服務處不斷接到黨員、非黨員的支持抱怨電話，數量達到上百通。

他認為，王世堅將此事歸咎於他發動側翼網軍攻擊，但事實並非如此，而是王世堅近幾個月都在操弄感性、理性支持，在黃珊珊、陳時中及之間故意搞戰略模糊，在藍色、綠色媒體發言有所差異，這些行為支持者都在看眼裡。

王浩宇指出，這兩天他受到很多支持王世堅的國民黨、民眾黨網友攻擊，「我還是要提醒王議員，這些人不是本黨的支持者，也不會對你的選舉有任何好處，為了你個人的聲量傷害陳時中的選情，我覺得很不道德。」

王浩宇表示，已經是本黨提名議員了，就從頭尾都應該唯一支持陳時中，沒有什麼感性、個人支持的道理跟藉口，還黃珊珊人情不一定要這樣公開表態吵新聞，可以私下送禮物、請吃飯，「政黨就像婚姻，應該互相信任尊重，不應該有出軌行為，沒有人搞外遇還到處宣傳的，希望世堅議員能理解，也能從今天開始清楚支持本黨提名的台北市長候選人：陳時中。」

此外，有網友在該文下方留言，「人家投票是自己個人的權利，需要你來說三道四？誰說一定要忠於黨行為嗎？」對此，王浩宇回應「不然就不要加入政黨啊。」

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