票投黃珊珊？　還原王世堅遭圍剿原句：我欠她這一次

▲王世堅說「欠黃珊珊一次」。（圖／翻攝自Facebook／風傳媒）

實習記者李密／台北報導

日前民進黨台北市議員王世堅於資深媒體人黃暐瀚的訪談節目中表示，自己「欠黃珊珊一次」，遭外界解讀是要將票投給無黨籍台北市長候選人黃珊珊，引部分綠營支持者不滿圍剿。還原當日節目對話，王世堅並未說會投給黃珊珊，節目主持人黃暐瀚昨（17日）也在臉書止血，王世堅絕無說過「支持陳時中，票留黃珊珊」，他說自己是民進黨公職，不管是親戚朋友或組織動員，都會支持陳時中。

還原16日當天節目《下班瀚你聊》對話（9分41秒至10分30秒），主持人黃暐瀚先問王世堅：「我本來想要追問到底，但又有點猶豫，我怕到時候害你被罵。本來想問你什麼時候要做決定要投給黃珊珊還是陳時中？」正當王世堅準備回答時，黃暐瀚又笑說：「你不會投給蔣萬安嘛！」王世堅點頭回：「不會，這點千真萬確。」

黃暐瀚見狀再問：「投給陳時中是因為你是民進黨的議員，但是珊珊你又覺得跟她有交情？」王世堅回覆「對對對」，黃暐瀚開玩笑說：「那如果我出來選呢，你會投給我嗎？」王世堅則回：「我也是會為了你保留我這一票。」隨後兩人相視而笑。



不過，王世堅隨後馬上表明：「但是抱歉，因為我是民主進步黨的公職，所以我所有其他的力量，我的親戚朋友，我的組織動員，當然都請他們通通支持陳時中，我現在也這麼做，我做的很徹底。」

黃暐瀚這一段的訪問，隔天被媒體報導成王世堅「支持陳時中，票投黃珊珊」 ，結果引來部分綠營支持者圍剿王世堅，同黨的前桃園市議員王浩宇更質疑王世堅違反黨紀。王世堅昨先澄清沒有票投黃珊珊，接著爆氣怒嗆王浩宇是「太監」。而黃暐瀚昨晚（17日）也在臉書澄清，王世堅於公是黨員是議員，當然要支持民進黨提名的陳時中；於私，與黃珊珊是舊識，尤其大巨蛋案黃珊珊挺王世堅，王世堅當她是很好的朋友。

黃暐瀚強調，王世堅不論公開或私下，絕對沒有說過「支持陳時中、票留黃珊珊」這句話。只是說很感謝黃珊珊曾經鼎力相助，「欠黃珊珊一次」。

其實王世堅會不會投給黃珊珊，一直是備受討論的話題。北市8月底市政總質詢時，柯文哲也曾狂問王世堅是否會支持黃珊珊，王世堅當時回「感情上百分之百支持。」，又說「感情跟理智還在掙扎。」因此遭柯文哲批評「沒良心、沒道德」，「講一大堆，你自己又不投給黃珊珊，你講什麼東西？」