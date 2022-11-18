王浩宇要告王世堅！　才說「I don't care」態度大轉彎

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅日前被前桃園市議員王浩宇質疑違反黨紀，氣得他在受訪時大罵「惦惦」、「太監啦」。對此，王浩宇不只要告所有說他是「太監」的網友，還透露自己連王世堅也要一起告，因為他要把賠償金拿去幫助育幼院院童，「我覺得蠻有意義」。

王世堅昨日受訪時大罵，「側翼網軍閃一邊去！那個已經被罷免的議員，惦惦！啊太監啦！太監才會幹那種事，光明磊落的出來，我們台灣社會是一個光明的社會，我們不需要這些鳥吱吱喳喳不是嗎？我光明磊落的講，我支持陳時中，但是我欠黃珊珊一次，因為她是那麼的正直」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王浩宇喊告王世堅。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

實際上，被王世堅痛罵太監後，王浩宇第一時間就在臉書發文，「會不會對他提告公然侮辱？I don't care（我不在意）」。不過到了晚間，他則態度大轉彎，表示批評別人是太監屬公然侮辱，所以「所有用『太監』批評我的網友都會提告，剛剛累積蒐證127位，選後會一次處理」。

由於文內只說要告網友，因此就有網友反虧，「結果不敢告王世堅！」對此，王浩宇也在留言處回應，「當然一起」。

▲王浩宇說自己沒那麼脆弱。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

此外，王浩宇也在臉書表示，「今天心情不太好，不過不是因為被罵太監，而是因為夥伴生活網購今天沒達標，我才沒那麼脆弱，哈！」不管王世堅怎麼羞辱他，情緒上他都覺得還好，但為何已經說「I don't care」卻要告？因為「太監」一詞在過去的民事求償有不少判例，最高達10萬元，他可以把錢拿來幫助育幼院院童，「我覺得蠻有意義。」

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

►「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」 整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄