陳時中指「吃過飯的不知幾萬人」　徐巧芯諷：真的很愛飲宴

▲徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）



實習記者李密／台北報導

台北市議員徐巧芯18日質疑民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長鄭文燦，與涉及槍擊案的威震集團董事長吳明達吃飯，要求陳時中說明與吳之間的關係。陳時中回應「同桌吃飯過的不知道有幾萬人」，不認識吳明達，反質疑「看起來徐應該跟吳比較熟。」對此，徐巧芯再嗆，她也不認識吳，只是去臉書蒐證，並嘲諷陳時中「真的是很愛飲宴，令人歎為觀止！」

徐巧芯18日指出，從涉及至少4起槍擊案的吳明達臉書上，可以看到與前國策顧問、英系大將黃承國的好交情。且今年4月，陳時中、鄭文燦還跟吳明達同桌吃飯，要求陳時中說明與吳明達之間的關係。

▲徐巧芯曬截圖質疑陳時中與吳明達關係。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，點圖放大）



陳時中下午受訪時回應，「我同桌吃飯過的不知道有幾萬人」，不認識這位董事長，反質疑徐巧芯看起來跟吳明達比較熟，應先解釋她跟吳的關係是什麼。陳時中還說，徐巧芯應該認識比較多人，「我們認識的人她都認識」。

針對陳時中回應，徐巧芯再回擊，陳時中會被質疑跟吳明達的關係，是因為吳明達的臉書曬出他們一同參加餐會的照片。且因其涉及槍擊案，陳時中有必要說清楚雙方關係、餐會是誰邀約。陳時中說曾同桌吃飯的有「幾萬人」，「那真的是很愛飲宴，令人歎為觀止！」



徐巧芯還說，陳時中輔選大將黃承國與吳明達關係密切，若陳時中當選台北市長，黃承國會不會變成地下市長？若黃承國變地下市長，類似吳明達這樣的人是否也會擴大在台北的影響力？對於陳時中說她跟吳明達比較熟，她也澄清自己並不認識吳明達，不過就是去臉書蒐證。

最後，針對陳時中說「我們認識的人她都認識」，徐巧芯諷刺，「是指綠營側翼嗎？那真的蠻多的，因為現在一個個都要忙著去做筆錄囉！不過等等，阿中競辦什麼時候要提告無良公關啊？」