借款金額翻一倍！遲不公開借據　黃偉哲陣營質疑謝龍介與業者關係

▲國民黨市長候選人謝龍介，遭週刊踢爆與土地重劃業者有鉅額金錢往來後，黃偉哲陣營指其辯詞前後不一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨市長候選人謝龍介，遭週刊踢爆與土地重劃業者有鉅額金錢往來後，黃偉哲陣營指其辯詞前後不一，且原本承諾要公布的資金借據，也臨陣脫逃，遲遲沒有兌現，發言人李退之表示：「謝龍介與重劃業者的財務關係說不清楚，有失民代對選民的承諾，難怪連續多年遭公民團體評定為不及格的待觀察議員。」

李退之表示，媒體踢爆謝龍介與土地重劃業者鉅額財務往來的內幕後，謝龍介發布新聞稿，指出該業者是他的高中同學，因此「前後借出約1200萬元」、「中午將公布所有借據以及往來」。但是到了下午，謝龍介在臉書的說詞變成「前後借出2340萬元」，短短幾個小時，不僅金額有逾千萬元差距，原本承諾要公布的借據往來也臨陣脫逃，等待協尋。

李退之另外指出，依據台南地方法院2021年裁定文，「台灣先進土地開發股份有限公司」在2018年分別開出500萬元及1300萬元總共1800萬元本票給予謝龍介，謝龍介也順利取得法院裁定可以強制執行1800萬的債權。但是，謝龍介的財產申報上，卻填寫擁有台灣先進公司4400萬的債權，到底是1800萬還是4400萬？或是其中仍有不為人知的金錢往來？

謝龍介與重劃業者的借貸關係，到底是1200萬？1800萬？2340萬？還是4400萬？謝龍介的說法不僅前後不一，也和法院的裁定不符，李退之要求謝龍介盡速履行承諾，公布往來借據、釐清複雜的政商關係，以對市民負責。

李退之說，謝龍介因出席率過低，17日又遭到台南議會觀察聯盟連續評鑑為不及格的待觀察議員，李退之表示，民眾黨立委高虹安涉嫌詐領助理費遭到檢方偵辦，而謝龍介是「領錢不問政」，都有失民代的職責，「連議員都做不好，如何選市長」？