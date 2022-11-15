謝龍介偕台南藍軍質疑「88槍擊」不敢破案　怒批民進黨黑金治國　

▲國民黨市長候選人謝龍介暨台南市議會國民黨團，質疑88槍擊震驚社會大案不敢破案，是怕盤根錯節的黑金利益醜聞現形，甚至是選情崩盤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長候選人謝龍介暨市議會國民黨團，今天開記者，痛批在民進黨抗中保台口號下，台灣人民淪為可怕詐騙集團、毒品集團，凶狠黑道幫派，欺壓殘殺的對象，質疑民進黨中執委介入台南爐渣光電，引來88槍擊案震驚社會大案，謝龍介暨國民黨團怒嗆，不敢破案，是怕盤根錯節的黑金利益醜聞現形？甚至是選情崩盤嗎？

台南市長候選人謝龍介、國民黨團書記長李中岑、蔡育輝、方一峰、林燕祝、王家貞、曾培雅、盧崑福及議員候選人蔡宗豪，連袂召開「民進黨黑金治國，88槍擊不破，怕選舉崩盤嗎？」記者會。

謝龍介氣憤指出，民進黨中執委郭再欽公司和謝財旺服務處，被槍手持衝鋒槍開了 88槍，民進黨從中央的行政院長、部長、署長到地方市長，居然沒人震怒，也沒人要求限期破案，鄉親一直追問槍手跟郭再欽是有何重大利益擺平不平？蔡英文總統介紹郭再欽是黃偉哲的競選總幹事，為何槍案發生後，居然說是口誤，其實是可惡。

謝龍介強調，台南市警力不足近9百人，之前預算還被砍，若他當選每年將補2百人，4年一定補足，若他當選一定要求警方限期破案，否則至今6天歹徒仍逍遙法外，台南市民天天擔心，衝鋒槍還會再出現。

發言人蔡育輝指出，他長期監督後壁和學甲爐渣案，後壁爐渣案檢方認為被告獲利高達6億元，在學甲傾倒爐渣面積更勝後壁區，有多少農地被污染吃進無辜鄉親肚子裡？涉案人獲得多少不法利益？蔡育輝說，傳出郭再欽支持民進黨總統、市長、議長和民代選舉，所以民進黨中央和地方都不敢辦理他的弊案？

林燕祝說，地方都知道槍手就是7年在新化犯下斬手案的兇嫌，逃逸至今仍未被捕，現在又犯下88槍案，請黃偉哲出面說明這名跑路人跟郭再欽的關係，市民非常關心。王家貞說，非常的為方仰寧局長擔憂，在此選舉關鍵時刻發生此槍擊案，鄉親要的還是儘速破案，讓台南真的成為宜居城市。李中岑也表示，天天跑行程都被鄉親追著問，為何台南市對88槍擊案冷處理，請市長出面講清楚，他們的安全誰來顧。曾培雅也希望台南治安會更好。

議員候選人蔡宗豪則說，民進黨說要掃黑其實是自打嘴巴，人民要真相，不要撇清跟郭再欽的關係，這樣讓人觀感不佳。謝龍介跟黨團要求儘速破案、公布真相，還給台南市民一個安全的居住環境。

台南市警局指出，警方不眠不休全力偵辦槍擊案兼顧選舉維安工作，學甲分局槍擊案發生時，警政署長黃明昭非常重視，立即指示刑事局南部打擊犯罪中心支援協助，市警局亦統合各分局投入警力，共同組成專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，這段期間不眠不休全力偵辦並兼顧選舉治安維護，相當辛勞。

市警局指出，目前專案小組在檢察官的指揮偵辦下，刻正整理相關事證連結犯嫌，隨時會展開拘捕行動，希望外界能再給予南警時間。市警局長方仰寧表示，偵破案件，將歹徒繩之以法是警察的責任，辦案講究證據及追求真相，證據到那裡就辦到哪裡，沒有政治立場考量，請大家多給予警察支持鼓勵。