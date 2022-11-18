指揮中心公布疫苗保護力報告！長者「打3劑莫德納」最強　前2劑AZ最差

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新冠疫苗保護力報告，總共分析12組疫苗打法，以65歲長者3劑疫苗接種組合來看，打3劑莫德納疫苗保護力最高，其次則為2劑莫德納和1劑高端，但如果是打2劑AZ疫苗，第3劑無論接種哪廠牌疫苗，長者的保護力都最低。指揮中心呼籲，打2劑AZ疫苗者，還是要接種次世代追加劑疫苗。

發言人莊人祥表示，本研究運用的資料庫為國內開放接種第一劑新冠疫苗起就開始蒐集，含括2,300萬人、6,000多萬劑疫苗去識別化後的資料，進行科學分析。

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根據報告內容指出，以65歲長者來看，打3劑莫德納疫苗保護力最高，有93.1％，其次則是2劑莫德納和1劑高端，保護力有92.3％，而2劑莫德納和1劑BNT保護力是90.3％。而資料也顯示，打2劑AZ疫苗者，第3劑不管是打哪一種廠牌疫苗，對長者的保護力僅39.1％～58％。

莊人祥說，結論是打疫苗者比起未打疫苗者，可確實減少中重症及死亡的發生，而無論是哪種組合，接種3劑疫苗者，在避免中重症及死亡的保護效益上都優於未打滿3劑疫苗者，另外，為因應變種病毒株，建議前2劑接種AZ疫苗的民眾，可接種次世代追加劑疫苗，以獲得更好的保護力。

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）※下圖點圖可放大

▲▼指揮中心11/18公布新冠疫苗各廠牌保護中重症與死亡效力分析。（圖／指揮中心提供）※點圖可放大

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